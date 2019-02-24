«Люди в России отстают в развитии» – Панин жёстко высказался о сексуальном воспитании россиян

Как «дикий пёс» Алексей набросился на всех своих критиков.

После десятков скандальных выходок и острых обсуждений по телевидению и в Сети Алексей Панин «вляпался» в новую историю, которая собрала моментально десятки тысяч критических мнений и комментарий. Уже были и собаки, и непристойности на улице в чулках и масках, и даже гомосексуальные выходки актёра, однако пару дней назад прокатился новый «хейт» в стороны непорядочного образа жизни Панина.

Долго молчать актёр не стал. Сегодня Панин жёстко высказался о сексуальном воспитании россиян, точнее о его отсутствии. Рассуждая на личные пикантные темы, актёр, очевидно, даже не подозревает, какие последствия могут быть для него и его творческой карьеры.

«Когда читаю некоторые комментарии у себя в Инстаграмме, складывается впечатление, что в один день с пальмы слезла какая-то большая стая первобытных людей…Такое впечатление, что люди никогда не заходили в магазины для взрослых и не видели то, что в них продаётся…Понятно, что люди в России заметно отстают в сексуальном развитии от европейцев, но, честно говоря, я не думал, что до такой степени», – высказался актёр у себя в Instagram-профиле.