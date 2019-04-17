Прошла любовь, завяли помидоры: Муж Пынзарь «забил» на вернувшуюся из Турции супругу

Сегодня, 10:00 \\ Шоу-бизнес

От ситуации в семье откровенно «попахивает» грядущим разводом.

На данный момент семейство бывших участников «Дома-2» Дарьи и Сергея Пынзарей живут, что называется, на две страны. Глава семьи в поте лица трудится в Москве, работая над несколькими бизнесами, а Дарья в это время сидит в Турции вместе с детьми. Естественно, такие отношения на расстоянии вряд ли могут служить основой для крепкой семьи. Истории, размещенные Дарьей в Instagram, наглядно показывают, что в ее с мужем отношения закрался холодок и их отношения все больше попахивают разводом.

Подобная ситуация и неудивительна. Не зря говорят, что по-настоящему крепких отношений на расстоянии попросту не существует. Пересеклись Пынзари на дне рождения дочери Ксении Бородиной – Маруси. В определенный момент Дарья показала, что от нее муж с сыном сидят в абсолютно другой части зала. Более того, они не особо реагируют на супругу и маму. По всей видимости, проблема разлада в отношениях исходит именно от женщины.

Вероятно, Сергей Пынзарь устал от того, что его суженая наслаждается золотыми пляжами Турции, пока он работает на благо семьи в поте лица. Дарье следует действовать на этом поприще, потому как такими темпами она может утратить расположение мужа полностью.

Сама Дарья никак не выдает, что «прошла любовь, завяли помидоры». Вполне возможно, что делает она это умышленно, дабы не травмировать психику детей. Развод родителей наверняка очень больно ударит по растущим мальчикам. Именно поэтому пока что ожидать громких заявлений от Пынзарей, вероятно, не стоит.

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Автор - Виталий Малина
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