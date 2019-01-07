Ани Лорак показала фото своего парня – и это не Лазарев

Вчера, 23:00 \\ Шоу-бизнес

Шутки про френдзону Сергея как никогда в тему.

 

Маленький огонек надежды, что Ани Лорак и Сергей Лазарев вместе, многие годы не утихал в душе фанатов. Но последнее фото на странице в Instagram-аккаунте певицы все расставило на свои места. Ани Лорак показала фото своего парня, которым, к сожалению многих, оказался не Лазарев. На снимке артистка мило прижимается к щеке Егора Глеба. Мужчине всего лишь 26 лет, а он уже занимает престижную должность саунд-продюсера в компании Black Star Inc. Был женат, есть сын, но с Лорак, которая старше его на 14 лет, он начинает совершенно новую жизнь.

 

Примечательно, что Егор Глеб тесно дружит со своим знаменитым тезкой Егором Кридом. Похоже, знакомство с Каролиной также произошло в звездных кругах или на одном из музыкальных мероприятий. Правда, большая разница возрасте все равно смущает. Никто не отрицает, что у пары любовь, но в 40 лет Лорак уже много добилась и хочет полноценной семьи. Ее новый избранник также остепенился, хотя за плечами всего лишь 26 лет жизни? Посмотрим, вдруг певица опять наступает на те же грабли.


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Автор - Александра Рождественская
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