Ани Лорак показала фото своего парня – и это не Лазарев

Шутки про френдзону Сергея как никогда в тему.

Маленький огонек надежды, что Ани Лорак и Сергей Лазарев вместе, многие годы не утихал в душе фанатов. Но последнее фото на странице в Instagram-аккаунте певицы все расставило на свои места. Ани Лорак показала фото своего парня, которым, к сожалению многих, оказался не Лазарев. На снимке артистка мило прижимается к щеке Егора Глеба. Мужчине всего лишь 26 лет, а он уже занимает престижную должность саунд-продюсера в компании Black Star Inc. Был женат, есть сын, но с Лорак, которая старше его на 14 лет, он начинает совершенно новую жизнь.

Примечательно, что Егор Глеб тесно дружит со своим знаменитым тезкой Егором Кридом. Похоже, знакомство с Каролиной также произошло в звездных кругах или на одном из музыкальных мероприятий. Правда, большая разница возрасте все равно смущает. Никто не отрицает, что у пары любовь, но в 40 лет Лорак уже много добилась и хочет полноценной семьи. Ее новый избранник также остепенился, хотя за плечами всего лишь 26 лет жизни? Посмотрим, вдруг певица опять наступает на те же грабли.



