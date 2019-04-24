Охота продолжается? Киркоров ужаснул вульгарщиной на сцене при детях

Неадекватным поведением знаменитый исполнитель сильно расстроил своих почитателей.

Звёздная натура Филиппа Киркорова уже не раз подводила певца, что и случилось недавно, когда он ужаснул своих фанатов вульгарщиной на сцене прямо при собственных детях. Судя по всему, охота Филиппа на сексуальных представительниц слабого пола продолжается, ведь одна из фанаток исполнителя раскрыла детали его очередной грязной выходки. Поводом для горячего обсуждения стал свежий снимок Яны Рудковской, на котором она красовалась с Мартином и Филиппом Киркоровыми. Телеведущая заявила, что ей посчастливилось сняться с двумя очень симпатичными, талантливыми и интеллигентными представителями звёздного семейства, с чем сразу же не согласились фанаты звезды. Одна из фанаток Киркорова заявила, что интеллигентные люди не стали бы шлёпать по пятой точке девушек на глазах у тысяч зрителей. Кроме того, поклонница Филиппа подтвердила, что певец ничуть не стеснялся обсуждать «дырки» своих «жертв», чему не могло помешать даже присутствие его наследников.

Углубившись в обсуждение столь пикантной темы, отдельные фанаты стали интересоваться, почему почти на всех подобных снимках Мартин Киркоров зачастую выглядит грустным и очень расстроенным. Не исключено, что даже сын пресловутого короля отечественной эстрады уже устал от его похабных выходок, из-за чего общий досуг с «сексуальным хищником» совсем не радует мальчика, стыдящегося своего родного отца. Напомним, певец ранее попадал в центр масштабного скандала из-за оскорблений в адрес известной журналистки, после чего за Киркоровым закрепился негласный титул женоненавистника. Видимо, 52-летний поп-идол не намерен на старости лет исправлять недочёты своего характера, считая, что звёздный статус избавит его от любых проблем с прессой и даже с законодательством.