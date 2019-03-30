Дружба вопреки ревности. Орлова опубликовала скорбящий пост о Фриске

Сегодня, 17:00 \\ Шоу-бизнес

Похоже, муж покойной певицы до сих пор ревнует жену к Орловой.

 Ровно 4 года назад, на 41-ом году жизни, скончалась певица Жанна Фриске, у женщины был диагностирован рак. В связи с этой датой и в память о лучшей подруге ведущая реалити-шоу «Дом-2» Ольга Орлова опубликовала скорбящий пост в Instagram. В сообщении экс-солисткой группы «Блестящие» были написаны слова из ее песни «Прощай, мой друг», которая была посвящена Жанне.

 Дружба между Фриске и Орловой всегда считалась одной из самых крепких в шоу-бизнесе. Женщины проводили вдвоем очень много времени и в любой ситуации оказывали поддержку друг другу. Кроме того, Ольга является крестной матерью Платона – сына Жанны. Орлова не раз отмечала, что ребенок подруги был дан ей Богом, и она всегда будет относиться к нему, как к родному.

Однако тесная связь между Платоном и Орловой, похоже, не радует отца мальчика – Дмитрия Шепелева. Шоумен после смерти жены по какой-то причине оградил сына от Ольги и запретил им видеться. С чем же связано такое решение? Дмитрий известен как жесткий и непростой человек. Вполне возможно, что мужчине не хватало внимания от супруги, поскольку чуть ли не все свободное время Фриске проводила в компании подруги. Видимо, дружба вопреки ревности дала отпечаток на дальнейшем отношении Шепелева к Орловой, и теперь, он будто мстит обидчице тем же способом - недостатком общения с близким человеком.

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Автор - Андрей Фролов
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