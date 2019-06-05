Стриптизёр надоел – стилист созрел. Королёва «переключилась» на «сладенького» трансгендера

Сегодня, 15:00 \\ Шоу-бизнес

Наташу уже давно мог раздражать самовлюблённый муж-качок.

Личная жизнь Наташи Королёвой так тщательно охраняется самой певицей, что тяжело судить о проблемах в паре знаменитости с Тарзаном, ведь в Сети даже не появляются совместные фотографии или видео-сториз. Это наталкивает на мысль, что в семейной жизни пары не так уж всё гладко, ведь 16-летний брак певицы и сексуального стриптизёра не мог «затухнуть» просто так. Две яркие личности попросту скрывают себя и проблемы, которые давно «загрызли» семейную идиллию.

Скорее всего, супруги договорились о «свободных» отношениях, где никто не сдерживает себя от свиданий и отношения с другими. Очевидно, что Наташа уже «переключилась» на «сладенького» трансгендера-стилиста. Как только стриптизёр надоел, рядом «созрел» миленький и нежный стилист Владимир, который уже долго «окручивал» Наташу Королёву.

Чтобы пробиться в светское общество, Владимир не останавливается ни перед Королёвой, ни перед Ваенгой, ни даже перед Успенской. Известный в узких кругах стилист уже давно пытался подбить клинья к Наташе, однако, видимо, певица только недавно ответила взаимностью.

Наташа под совместной фотографией отметила: «Сладкая парочка!».

Вероятно, ни большая разница в возрасте, ни нежность Владимира не испугали Королёву, которая давно не ощущала взаимной любви от грубоватого мужа.

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Автор - Наир Мухметов
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