Только Фролова на уме: Шепелев забыл о годовщине смерти Фриске

Сегодня, 13:26 \\ Шоу-бизнес

Воспоминания об умершей жене оказались менее важны, чем новая «интрижка».

Сегодняшняя дата для семейства Жанны Фриске носит поистине трагический характер. Четыре года назад, 15 июня, не стало всенародно любимой певицы, страдавшей от рака мозга. Несмотря на то, что не только семья, но и весь российский шоу-бизнес разом грустит, вспоминая какой замечательной артисткой и человеком была Жанна, ее муж Дмитрий Шепелев хранит молчание.

Последней публикацией, сделанной Шепелевым на просторах социальных сетей, стало его совместное фото с Василисой Фроловой – его давней коллегой, с которой его связывает многолетний опыт сотрудничества. Неужели ведущая настолько на уме у Шепелева, что он забыл о годовщине смерти любимой супруги? Молчание Шепелева выглядит, как минимум, подозрительным.

Наверняка, новая интрижка настолько вскружила голову Шепелеву, что он, как в знаменитой пословице, ринулся «в омут с головой». Возможно, он решил, что писать какие-то публикации в этот день неуместно, потому решил траур по жене провести молча с любимым сыном а также новой возлюбленной. Явно не просто так он предлагал ей вместе зачать детей, причем, делал это публично.

Траур по умершей жене Шепелев держал довольно долгий период, потому за новые отношения его осуждать никто не должен. Тем не менее, странно, что в день смерти своей жены он, в отличие от всей российской богемы шоу-бизнеса, решил сохранить гордое молчание.

Поделиться новостью:
Автор - Виталий Малина
Главное за неделю

Харламов, собака, нога. Панин стал жертвой очередного издевательства Гарика

Юморист опубликовал двусмысленное видео с животным и женской ступней, видимо, именно так...

Эрнст не стерпит грязи! «Первый канал» может уволить Урганта за публичное унижение Малахова

Ваня стал многое себе позволять, да и шоу морально устарело и не выдерживает конкуренции...

Еще тот ловелас! Николаев не устоял перед актрисой Кориковой

Композитор, похоже, «положил глаз» на Елену.

Баба-антисекс. Бузова опозорилась «пьяным» барахтаньем в воде

 Певица уже не знает, как привлечь к себе внимание. Эпатажность Олечки граничит с...

Отбился от рук. Сын Фриске стал неуправляемым

 У Шепелева «бомбит», так как ситуация вышла из-под контроля.

Ноги, деньги, два ствола. Панин купил рекламу у Харламова

Об этом говорят в сети, ссылаясь на безрассудство Алексея, который готов на всё ради...

«Затусит» вместе с Паниным? Харламов покинет Comedy из-за упавшего рейтинга шоу

Об этом говорят пустые залы на концертах, пиар Гариком своих личных проектов, «отдаление»...

«Наташа, прости»: Малахов перестал скрывать роман с экс-женой миллионера

Так считают фанаты. Андрей поделился фото, на котором похвастался поцелуем со светской...

Роман раскрыт. Серябкина пришла на концерт в одежде Фадеева

Это видно на новой публикации Ольги. Певица уже не стесняется показывать свои чувства к...

«Любимый» Путин не бросит. Слепакова от увольнения с ТНТ спасает дружба с президентом

 После признания лидеру страны «в любви» главный сатирик ТНТ смело заигрывает с властью.

Туалет во рту. Шаляпин срывает агрессию на фанатах из-за проблем с Виталиной?

 Грубый и «неотёсанный» – под искусственной улыбкой певца скрывается настоящая ярость.

Не жалея ног. Панин унижает себя в фильмах для взрослых, чтобы прокормить дочь?

Жизнь эмигранта в США – дорогая штука. Видимо, чтобы прокормить себя и дочь, Алексей...
Новости партнеров
КОММЕНТИРОВАТЬ