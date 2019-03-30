Только Фролова на уме: Шепелев забыл о годовщине смерти Фриске

Воспоминания об умершей жене оказались менее важны, чем новая «интрижка».

Сегодняшняя дата для семейства Жанны Фриске носит поистине трагический характер. Четыре года назад, 15 июня, не стало всенародно любимой певицы, страдавшей от рака мозга. Несмотря на то, что не только семья, но и весь российский шоу-бизнес разом грустит, вспоминая какой замечательной артисткой и человеком была Жанна, ее муж Дмитрий Шепелев хранит молчание.

Последней публикацией, сделанной Шепелевым на просторах социальных сетей, стало его совместное фото с Василисой Фроловой – его давней коллегой, с которой его связывает многолетний опыт сотрудничества. Неужели ведущая настолько на уме у Шепелева, что он забыл о годовщине смерти любимой супруги? Молчание Шепелева выглядит, как минимум, подозрительным.

Наверняка, новая интрижка настолько вскружила голову Шепелеву, что он, как в знаменитой пословице, ринулся «в омут с головой». Возможно, он решил, что писать какие-то публикации в этот день неуместно, потому решил траур по жене провести молча с любимым сыном а также новой возлюбленной. Явно не просто так он предлагал ей вместе зачать детей, причем, делал это публично.

Траур по умершей жене Шепелев держал довольно долгий период, потому за новые отношения его осуждать никто не должен. Тем не менее, странно, что в день смерти своей жены он, в отличие от всей российской богемы шоу-бизнеса, решил сохранить гордое молчание.