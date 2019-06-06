Еще тот ловелас! Николаев не устоял перед актрисой Кориковой

Композитор, похоже, «положил глаз» на Елену.

О проблемах в отношениях Игоря Николаева и Юлии Проскуряковой говорят уже не один месяц. В Сети давно судачат о том, что композитор славится пристрастием к спиртному, что могло повлиять на его отношения с супругой. К тому же, сама Проскурякова подогрела слухи о конфликтах с мужем, некогда заявив, что боится перечить ему.

Сам того не подозревая, Николаев продолжает поддерживать репутацию дамского угодника, которая уже давно закрепилась за ним. Внимательные поклонники давно заметили, что композитор пристально следит за аккаунтом популярной актрисы Елены Кориковой. Действительно, складывается впечатление, что Николаев «положил глаз» на 47-летнюю артистку. Композитор подписан на Елену и оставляет лайки практически под каждой ее публикацией.

Сейчас Корикова находится в Черногории, откуда делится красочными и эффектными снимками. Особенно множество лайков набирают фото актрисы, на которых она запечатлена в купальнике. И эти снимки Николаев не пропускает. Складывается впечатление, что женатый композитор попросту не устоял перед актрисой.

Возможно, Николаев следит за страницей Кориковой, так как неравнодушен к ней. Стоит отметить, что Игорь не оставляет комментарии под фото актрисы. Вероятно, Николаев попросту не хочет выдавать свою заинтересованность Еленой. Однако фанаты уже давно сделали вывод, что Корикова небезразлична композитору. Это еще раз подтверждает, что Николаев еще тот ловелас!