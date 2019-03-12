Шоу Собчак – проект Кремля по разоблачению «темных лошадок» шоу-бизнеса – сеть

Сегодня, 03:00 \\ Шоу-бизнес

Пронырливый характер телеведущей, а также стремление властей к контролю над звездами российской эстрады указывает на то, что именно Ксению могли избрать для выполнения подобной миссии.

Ксения Собчак - одна из самых известных и ярких телеведущих и общественных деятелей. Никто из звезд шоу-бизнеса и политики не хотел бы попасть в число тех, кого коснется ее острый язык.

Еще не достигнув совершеннолетия, девушка стала мелькать на таблоидах и страницах желтой прессы. Она по-прежнему любит скандалы и интриги, а вокруг Собчак практически на постоянной основе происходит одна сплошная эпатажная канитель.

А уже 04.02.2019 года вышел «в свет» первый выпуск скандального шоу «Осторожно, Собчак!», в котором Ксения «разоблачает» звезд шоу-бизнеса, а также выносит на поверхность их самые темные тайны и секреты. Учитывая характер программы, можно задуматься о том, что шоу Собчак – проект Кремля по разоблачению «темных лошадок» шоу-бизнеса.

Ведь навыки Ксении в журналистике, а также ее юркий и пронырливый характер наверняка пригодились бы в таком непростом деле. Учитывая «подвешенный» язык Собчак, пользователи сети решили, что она идеально подходит для подобной роли, а государственным властям очень пригодились бы подобные журналисты.

Стоит отметить, что гостями в передаче Ксении стали такие личности как: Анастасия Волочкова, Ольга Бузова, Филипп Киркоров и многие другие.

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Автор - Елизавета Маврина
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