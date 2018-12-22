«Из девочки ромашки - в тётку алкашку» или как деградировала Волочкова?

Сегодня, 01:00 \\ Шоу-бизнес

Фотография с разницей в 25 лет навела шуму в комментариях фан-группы Волочковой.

На просторах интернета появилась фотография Анастасии Волочковой, которая заставила пользователей погрузиться в ностальгию. Публикация появилась в Instagram группе zvezdi_shoy_biz с подписью - «Вот так изменилась Анастасия Волочкова». Танцовщица очень изменилась за 25 лет, не в лучшую сторону. Время не кого не щадит и каждый с каждым годом становится старше, но то, что сделала Волочкова со своей красотой нужно основательно постараться.

Все что осталось от юной девушки на лице Насти – это форма бровей, такие же светлые, тонкие, как и 25 лет назад. Комментарий: «Из девочки ромашки - в тётку алкашку» набрал 234 лайка в Instagram, что доказывает деградацию Волочковой во внешности.

На старой фотографии ярко-голубые глаза, пухлые губы, точёный нос, чистая кожа и хорошо подобранный наряд. Сегодня Волочкова выглядит не очень свежо, Анастасия неоднократно была замечена за чрезмерным употреблением алкоголя, возможно, именно он и подействовал на внешний вид артистки, при чем не только внешне.

Балерина изменилась не только внешне, но и внутренне. Связалась с непонятными людьми, то она дружит с Джигурдой, выставляя «дикие фотографии», напивается на интервью «Собчак», дочь балерины живёт с отцом.

«Кто бы мог подумать, что девочка с такой перспективой превратится в алкашку», «Жаль, что от былой естественности балерины ничего не осталось», - пишут фанаты Волочковой.

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Автор - Светлана Гончарова
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