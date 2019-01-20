Мерзкое зрелище! Алена Водонаева «не побрезговала» поцелуем с девушкой

На свадьбе друзей девушка не постеснялась и поцеловала Владу Якушевскую по-французски прямо на глазах детей, дедушек и бабушек.

Бывшая участница скандального телешоу на ТНТ «Дом-2» Алена Водонаева неприятно отличилась на свадьбе лучших друзей Таты и Владимира. Девушка пришла в образе девушки легкого поведения из кинофильма «Красотка» с Джулией Робертс. Но выглядела куда более неопрятно, нежели оригинальный персонаж.

«Алена, ты выглядишь как дешевка, ну ни какая ты не романтичная и роковая красотка Джулия!», - пишут хэйтеры.

Алена вела себя чересчур откровенно, задирала юбку, светила просвечивающейся блузкой и терлась вокруг мужчин. И все бы ничего, но на свадьбе присутствовали малолетние дети, престарелые родители и куча родственников молодоженов. В самый разгар вечера

Водонаева показалась своим поклонникам совершенно с другой стороны. И представила по истине мерзкое зрелище, «не побрезговав» поцелуем с девушкой по-взрослому.

Многие гости ахнули, но Алена продолжила веселье. Ее новой спутницей оказалась бывшая участница шоу «Холостяк-4» и «Экс на пляже» Влада Якушевская. Девушки явно были напоены чем-то горячительным и выглядели не совсем адекватно.

«Водонаеха, сейчас видео с твои засосом ходит по всей сетке. Скажи, как должен реагировать твой сын, когда ему сверстники в школе покажут видео, где ты целуешься с девушкой в костюме проститутки? Что у тебя вместо головы?», - написал подписчик Алены.