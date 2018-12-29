Харламов прав! Властная Гузеева «грызёт» Розу Сябитову

Сегодня, 00:00 \\ Шоу-бизнес

Многие поклонники известной телеведущей уверены, что Лариса Гузеева виновна в её психическом расстройстве.

Недавно самая популярная сваха российского телевидения поделилась видео в Instagram, где она была вынуждена среди ночи вызвать психолога, так как подверглась сильной панической атаке и приступам удушья. Женщина рассказала, как часто разговаривает сама с собой, будто с другим человеком. Так же Сябитова жаловалась на то, как гнетет ее социальный статус и какое влияние оказывает ее прозвище «сваха-хабалка», которое она получила из-за скандальной передачи «Давай поженимся!».

Многие поклонники Розы считают, что в  этом виновата коллега по телешоу – Лариса Гузеева, которая «грызёт» ее на съемках. Свахе очень сложно работать в такой нервной обстановке. Постоянный стресс, напряжение, как следствие депрессия и психическое расстройство. Сябитова не раз высказывалась о склочном характере соведущей: «У Ларисы непростой характер. Она это не скрывает». Подтверждением ее слов может стать множество роликов и фраз, которые заполонили интернет. Известный комик Гарик Харламов не раз выкладывал «трешовые» видео с Гузеевой, чем взрывал свой Instagram.

Видимо, он заметил, что за образом красивой женщины скрывается энергетический вампир. Пользователи считают, что Лариса относится к той категории людей, которая получает удовольствие от страдания окружающих.

«Харламов прав! Гузеева заслуживает такого же отношения к себе, пусть продолжает высмеивать», - пишут фанаты Сябитовой.

Если все пойдёт в том же ритме, то возможно Сябитовой придётся отправиться на лечение  в закрытое медучреждение. Однако пользователи надеются, что вскоре здоровье Розы придет в порядок и она навсегда расстанется с этой «темноволосой бестией».

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Автор - Светлана Гончарова
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