Баба-антисекс. Бузова опозорилась «пьяным» барахтаньем в воде

Сегодня, 11:00 \\ Шоу-бизнес

Певица уже не знает, как привлечь к себе внимание. Эпатажность Олечки граничит с сумасшествием, считают подписчики.

Бузова выложила с соцсеть Instagram видео-флешмоб на песню «Водица». В ролики она танцует, если это можно так назвать, в воде у берега. Пост не смог остаться без внимания хейтеров и фанатов певицы. В комментариях шокированные фолловеры принялись горячо обсуждать выходку Бузовой.

Баба-антисекс – такое прозвище дали артистке поклонники, после увиденного. Пляска напоминает барахтанье пьяного тюленя в воде, считают хейтеры. Оля совершенно не обладает ни пластикой, ни танцевальными способностями и только позорит себя.

Подписчики с чем только не связывают такое поведение телеведущей. Некоторые считают, что Бузова пытается привлечь таким образом «самца»: «Не надо оскорблять, просто ей нужен мужчина, природа требует своё. Но я бы такое видео никогда не показала. Здесь все сказано про неё и её хотенье». «Как будто с зоопарка животное сбежало. Как обезьяна в брачный период».

Другие решили, что Олечка просто пытается хайпануть, и, чем эпатажнее, тем лучше: «Бузова как Волочкова, уже не знает, как привлечь к себе внимание».

«По ней видно, что затерялось девка, чем дальше идёт, тем хуже становится». А кто-то выразил мнение, что певица потихоньку сходит с ума. «Бузова сходи к психиатру. Может он тебе поможет», – советуют пользователи.

Каковы бы не были причины создать столь «годный» контент, все, посмотревшие ролик, сходятся в одном: «В её видео - реальный психический припадок!»

Поделиться новостью:
Автор - Василиса Федорова
Главное за неделю

Харламов, собака, нога. Панин стал жертвой очередного издевательства Гарика

Юморист опубликовал двусмысленное видео с животным и женской ступней, видимо, именно так...

Эрнст не стерпит грязи! «Первый канал» может уволить Урганта за публичное унижение Малахова

Ваня стал многое себе позволять, да и шоу морально устарело и не выдерживает конкуренции...

Баба-антисекс. Бузова опозорилась «пьяным» барахтаньем в воде

 Певица уже не знает, как привлечь к себе внимание. Эпатажность Олечки граничит с...

Проскурякову забывай, азиатку принимай – Игорь Николаев познакомил дочь с новой вьетнамской «мамой»

Забрав малышку Веронику у мамы, певец не долго подыскивал «замену».

Отбился от рук. Сын Фриске стал неуправляемым

 У Шепелева «бомбит», так как ситуация вышла из-под контроля.

Ноги, деньги, два ствола. Панин купил рекламу у Харламова

Об этом говорят в сети, ссылаясь на безрассудство Алексея, который готов на всё ради...

«Затусит» вместе с Паниным? Харламов покинет Comedy из-за упавшего рейтинга шоу

Об этом говорят пустые залы на концертах, пиар Гариком своих личных проектов, «отдаление»...

«Наташа, прости»: Малахов перестал скрывать роман с экс-женой миллионера

Так считают фанаты. Андрей поделился фото, на котором похвастался поцелуем со светской...

Роман раскрыт. Серябкина пришла на концерт в одежде Фадеева

Это видно на новой публикации Ольги. Певица уже не стесняется показывать свои чувства к...

«Любимый» Путин не бросит. Слепакова от увольнения с ТНТ спасает дружба с президентом

 После признания лидеру страны «в любви» главный сатирик ТНТ смело заигрывает с властью.

Туалет во рту. Шаляпин срывает агрессию на фанатах из-за проблем с Виталиной?

 Грубый и «неотёсанный» – под искусственной улыбкой певца скрывается настоящая ярость.

Не жалея ног. Панин унижает себя в фильмах для взрослых, чтобы прокормить дочь?

Жизнь эмигранта в США – дорогая штука. Видимо, чтобы прокормить себя и дочь, Алексей...
Новости партнеров
КОММЕНТИРОВАТЬ