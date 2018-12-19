Баба-антисекс. Бузова опозорилась «пьяным» барахтаньем в воде

Певица уже не знает, как привлечь к себе внимание. Эпатажность Олечки граничит с сумасшествием, считают подписчики.

Бузова выложила с соцсеть Instagram видео-флешмоб на песню «Водица». В ролики она танцует, если это можно так назвать, в воде у берега. Пост не смог остаться без внимания хейтеров и фанатов певицы. В комментариях шокированные фолловеры принялись горячо обсуждать выходку Бузовой.

Баба-антисекс – такое прозвище дали артистке поклонники, после увиденного. Пляска напоминает барахтанье пьяного тюленя в воде, считают хейтеры. Оля совершенно не обладает ни пластикой, ни танцевальными способностями и только позорит себя.

Подписчики с чем только не связывают такое поведение телеведущей. Некоторые считают, что Бузова пытается привлечь таким образом «самца»: «Не надо оскорблять, просто ей нужен мужчина, природа требует своё. Но я бы такое видео никогда не показала. Здесь все сказано про неё и её хотенье». «Как будто с зоопарка животное сбежало. Как обезьяна в брачный период».

Другие решили, что Олечка просто пытается хайпануть, и, чем эпатажнее, тем лучше: «Бузова как Волочкова, уже не знает, как привлечь к себе внимание».

«По ней видно, что затерялось девка, чем дальше идёт, тем хуже становится». А кто-то выразил мнение, что певица потихоньку сходит с ума. «Бузова сходи к психиатру. Может он тебе поможет», – советуют пользователи.

Каковы бы не были причины создать столь «годный» контент, все, посмотревшие ролик, сходятся в одном: «В её видео - реальный психический припадок!»