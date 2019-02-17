Ради денег забеременела? Африкантова из «Дома-2» готовится к материнству

Сегодня, 18:00 \\ Шоу-бизнес

Об этом свидетельствует округлившийся живот и приближающийся финал конкурса «Свадьба на миллион».

Участница «Дома-2» Марина Африкантова вместе со своим молодым человеком – Романом Капаклы, участвует в конкурсе «Свадьба на миллион», который проходит в рамках проекта. Пара-победитель сможет полностью организовать торжество в честь бракосочетания за счет средств, предоставленных реалити-шоу.

Конкурс близится к своему логическому завершению. И среди участников остались лишь сильнейшие пары проекта. Определить явного фаворита невозможно.

Видимо, для того, чтобы одержать победу и получить деньги, Африкантова и Капаклы решили действовать более решительно. Поклонники пары обратили внимание на то, что живот Марины округлился. А в одном из последних постов своего микроблога девушка затронула тему материнства. Африкантова процитировала слова из песни Анны Седоковой – «Яжемать».

Несмотря на то, что Рома и Марина подали заявление в ЗАГС и намерены пожениться в любом случае, даже если не победят в конкурсе, в Сети считают, что Африкантова готовится к материнству, и это происходит лишь из корыстных целей – чтобы заполучить деньги на свадьбу и остаться на проекте.

Такое мнение распространилось из-за того, что в паре Капаклы-Африкантова ранее откровенно признались, что становиться родителями в ближайшее время ребята не хотели бы. Именно поэтому появились слухи, что участница «Дома-2» могла забеременеть ради денег.

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Автор - Мария Титова
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