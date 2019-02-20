За гроши продалась? Малышевой платят за «слив» «Первого канала»

Сегодня, 07:30 \\ Шоу-бизнес

Об этом свидетельствуют резко снижающиеся рейтинги, постоянно происходящая «жесть» в эфире шоу «Жить здорово!», а также желание конкурентов избавиться от главного телеканала страны.

Редко можно встретить человека моложе пятидесяти, который был бы фанатом Елены Малышевой. Многие считают, что она откровенно презирает людей, которые не имеют никакого отношения к медицине. В своих программах она поднимает на всеобщее обозрение самые нелепые и странные темы, которые только можно представить

В ходе телешоу «Жить здорово!» сама Елена и ее соратники ведут себя так, будто они издеваются над гостями. И в общем телевизионный доктор не создает впечатления серьезного врача, кажется, что на экране она только и делает, что занимается самолюбованием и медленно «сливает» «Первый канал».

С каждым выпуском на экране разворачиваются все более и более «дикие» действия. На телешоу Малышевой постоянно пишут жалобы, с целью закрытия, но мечта многих так и не сбылась.

Создается впечатление, что Малышевой платят за эту ужасную игру, чтобы первый канал скорее закрыли. Могла ли Елена продаться за гроши? Вряд ли, поэтому вполне вероятно, что Малышева получает неплохой гонорар за свои старания.

Говорить о серьезных вещах доступным языком и с юмором – дано не каждому. Малышевой, увы, не дано. Та форма подачи, которая принята в ее передаче, видимо подразумевает, что ее смотрят исключительно глупые и бестолковые люди. Т.е. явная демонстрация собственного превосходства и исключительности.

Садальский на эту тему опубликовал большой и скандальный пост. В сообщении он неожиданно написал и про ведущую программ «Здоровье» и «Жить здорово!» Елену Малышеву, которую назвал «хамкой» и предложил уволить с «Первого», дабы канал продолжил свое существование.

Поделиться новостью:
Автор - Елизавета Маврина
Главное за неделю

Харламов, собака, нога. Панин стал жертвой очередного издевательства Гарика

Юморист опубликовал двусмысленное видео с животным и женской ступней, видимо, именно так...

Эрнст не стерпит грязи! «Первый канал» может уволить Урганта за публичное унижение Малахова

Ваня стал многое себе позволять, да и шоу морально устарело и не выдерживает конкуренции...

Мама троих детей Мария Кожевникова показала плоский живот и раскрыла секрет похудения

И да, обошлось без волшебных таблеток.

Купола на груди. Дочь Боярского «ответила» на заявление отца о феминизме

 Актриса решила принять образ уголовника.

Отбился от рук. Сын Фриске стал неуправляемым

 У Шепелева «бомбит», так как ситуация вышла из-под контроля.

Ноги, деньги, два ствола. Панин купил рекламу у Харламова

Об этом говорят в сети, ссылаясь на безрассудство Алексея, который готов на всё ради...

«Затусит» вместе с Паниным? Харламов покинет Comedy из-за упавшего рейтинга шоу

Об этом говорят пустые залы на концертах, пиар Гариком своих личных проектов, «отдаление»...

«Наташа, прости»: Малахов перестал скрывать роман с экс-женой миллионера

Так считают фанаты. Андрей поделился фото, на котором похвастался поцелуем со светской...

Роман раскрыт. Серябкина пришла на концерт в одежде Фадеева

Это видно на новой публикации Ольги. Певица уже не стесняется показывать свои чувства к...

«Любимый» Путин не бросит. Слепакова от увольнения с ТНТ спасает дружба с президентом

 После признания лидеру страны «в любви» главный сатирик ТНТ смело заигрывает с властью.

Туалет во рту. Шаляпин срывает агрессию на фанатах из-за проблем с Виталиной?

 Грубый и «неотёсанный» – под искусственной улыбкой певца скрывается настоящая ярость.

Не жалея ног. Панин унижает себя в фильмах для взрослых, чтобы прокормить дочь?

Жизнь эмигранта в США – дорогая штука. Видимо, чтобы прокормить себя и дочь, Алексей...
Новости партнеров
КОММЕНТИРОВАТЬ