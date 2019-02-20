За гроши продалась? Малышевой платят за «слив» «Первого канала»

Об этом свидетельствуют резко снижающиеся рейтинги, постоянно происходящая «жесть» в эфире шоу «Жить здорово!», а также желание конкурентов избавиться от главного телеканала страны.

Редко можно встретить человека моложе пятидесяти, который был бы фанатом Елены Малышевой. Многие считают, что она откровенно презирает людей, которые не имеют никакого отношения к медицине. В своих программах она поднимает на всеобщее обозрение самые нелепые и странные темы, которые только можно представить

В ходе телешоу «Жить здорово!» сама Елена и ее соратники ведут себя так, будто они издеваются над гостями. И в общем телевизионный доктор не создает впечатления серьезного врача, кажется, что на экране она только и делает, что занимается самолюбованием и медленно «сливает» «Первый канал».

С каждым выпуском на экране разворачиваются все более и более «дикие» действия. На телешоу Малышевой постоянно пишут жалобы, с целью закрытия, но мечта многих так и не сбылась.

Создается впечатление, что Малышевой платят за эту ужасную игру, чтобы первый канал скорее закрыли. Могла ли Елена продаться за гроши? Вряд ли, поэтому вполне вероятно, что Малышева получает неплохой гонорар за свои старания.

Говорить о серьезных вещах доступным языком и с юмором – дано не каждому. Малышевой, увы, не дано. Та форма подачи, которая принята в ее передаче, видимо подразумевает, что ее смотрят исключительно глупые и бестолковые люди. Т.е. явная демонстрация собственного превосходства и исключительности.

Садальский на эту тему опубликовал большой и скандальный пост. В сообщении он неожиданно написал и про ведущую программ «Здоровье» и «Жить здорово!» Елену Малышеву, которую назвал «хамкой» и предложил уволить с «Первого», дабы канал продолжил свое существование.