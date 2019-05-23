Даже Джигурде стыдно. Друзья Панина бояться показать его фильм публике

Сегодня, 08:30 \\ Шоу-бизнес

Скандальный актёр Алексей Панин вовсю продвигает свой новый фильм «Я вернулся», однако коллеги по съёмочной площадке не спешат последовать его примеру. По всей видимости, им просто стыдно.

Instagram-аккаунт Алексея Панина полнится фотографиями и видео со съёмок его режиссёрского дебюта. В фильме «Я вернулся» снялись как совершенно неизвестные актёры, так и именитые артисты, вроде звезды «Кадетов» Александра Головина, Никиты Джигурды и «Братишки» Всея Руси Владимира Епифанцева.

Что характерно, на страницах Instagram известных актёров-участников вы не найдёте ни слова упоминания этого фильма. Только в аккаунте Джигурды можно встретить лицо Панина, но упоминается он там лишь как друг, а не режиссёр.

Неизвестные же актёры не стесняются упомянуть съёмки под началом Панина. Видимо, даже такой пиар для них – тоже пиар.

Не известно, почему даже друзьям Панина, Джигруде и Епифанцеву, стыдно рассказать публике о съёмках в «Я вернулся». Возможно, дело, в мягко говоря, спорной репутации режиссёра, и они хотят дождаться, пока фильм выстрелит в кинотеатрах.

Хотя вероятно и другое – опытные актёры понимают, что конечный результат окажется полным «дном» и стараются заранее откреститься от него. А отказать от участия в съёмках им не позволила давняя дружба с режиссёром.

В любом случае, будем с нетерпением ждать выхода ленты, ведь и за провалом, и за триумфом Панина будет интересно наблюдать.

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Автор - Ефим Симокайтис
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