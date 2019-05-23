Даже Джигурде стыдно. Друзья Панина бояться показать его фильм публике

Скандальный актёр Алексей Панин вовсю продвигает свой новый фильм «Я вернулся», однако коллеги по съёмочной площадке не спешат последовать его примеру. По всей видимости, им просто стыдно.

Instagram-аккаунт Алексея Панина полнится фотографиями и видео со съёмок его режиссёрского дебюта. В фильме «Я вернулся» снялись как совершенно неизвестные актёры, так и именитые артисты, вроде звезды «Кадетов» Александра Головина, Никиты Джигурды и «Братишки» Всея Руси Владимира Епифанцева.

Что характерно, на страницах Instagram известных актёров-участников вы не найдёте ни слова упоминания этого фильма. Только в аккаунте Джигурды можно встретить лицо Панина, но упоминается он там лишь как друг, а не режиссёр.

Неизвестные же актёры не стесняются упомянуть съёмки под началом Панина. Видимо, даже такой пиар для них – тоже пиар.

Не известно, почему даже друзьям Панина, Джигруде и Епифанцеву, стыдно рассказать публике о съёмках в «Я вернулся». Возможно, дело, в мягко говоря, спорной репутации режиссёра, и они хотят дождаться, пока фильм выстрелит в кинотеатрах.

Хотя вероятно и другое – опытные актёры понимают, что конечный результат окажется полным «дном» и стараются заранее откреститься от него. А отказать от участия в съёмках им не позволила давняя дружба с режиссёром.

В любом случае, будем с нетерпением ждать выхода ленты, ведь и за провалом, и за триумфом Панина будет интересно наблюдать.