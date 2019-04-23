«Резиновая кукла»: Яна Кошкина исказила отражение неудачной пластикой

Актриса не может остановиться изменять свою внешность, трятя большие деньги на прокачку себя.

Личность Яны Кошкиной, после сериала «Домашний арест» широко обсуждаема. В сети появились старые фотографии Яны, несколько лет назад девушка выглядела совсем иначе. У Кошкиной были более тонкие черты лица и круглые щёчки. За небольшой промежуток времени Кошкина себя прокачала до неузнаваемости. Девушка начала меняться с цвета волос, затем перешла на форму бровей, увеличила губы, грудь, овал лица стал более вытянутым, скулы увеличены. По мнению пользователей, Кошкина исказила природное отражение неудачной пластикой.

«Смотрю на ее старые фотографии и не понимаю, что ее могло не устраивать?», «Изуродовала себя девчонка», - пишут фанаты на странице Яны.

Девушка после пластики еще больше подчерквает увеличинные места, Яна красит губы яркой помадой, носит обтягивающую одежду с глубоким декольте. Пользователи считают, что Яна превращается в «резиновую куклу» - мечту многих мужчин. Но, как правило, мужчины заинтересованы в таких девушек только для интима, часто подобные девушки становятся любовницами обеспеченных папиков, Яну называют секс-символом и, видимо, ей это нравится. Актриса то и дело подогревает интерес публики новыми откровенными публикациями, фотографиями и интервью.

Яна никак не комментирует вопросы от пользователей, касамые пластики либо уколов красоты. На интервью актриса часто подчёркивает, что ухаживает и тщательно следит за своей внешностью. Она занимается спортом и тщательно следит за питанием. Актриса часто советует подписчицам в комментариях вести активный образ жизни и не переедать.