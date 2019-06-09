Это же не гробовщик Шелягов? Собчак заставляла Голунова признаваться, кто был заказчиком преследования

Ведущая провоцировала журналиста на высказывания против сына Министра МВД Колокольцева и «отмазывала» друга семьи Шелягова.

Недавним скандалом во всех СМИ и на телевидении обернулся незаконного взятие под стражу и возбуждение уголовного дела против журналиста «Медузы» Ивана Голунова. Молодого парня обвинили в незаконном хранении и употреблении наркотических средств, а также нашли в его доме лабораторию. Но, как оказалось, материалы дела были сфабрикованы сотрудниками правоохранительных органов, а наркотики подброшены.

Протесты по всей стране, массовый резонанс и сообщение первому лицу государства сделали свое дело. Ивана отпустили, сняв с него все обвинения. А расследованием «оборотней в погонах» занялся лично министр МВД Владимир Колокольцев. Появилась версия, что развязка такого резонансного дела наступила лишь потому, как 20 июня пройдет прямая линия с Владимиром Путиным и первые лица государства хотят избежать «неудобных» вопросов о пробелах в госструктуре. Поэтому, достаточно в короткие сроки Голунов был отпущен домой. Парень до сих пор не может прийти в себя, ведь его избивали сотрудники полиции и всячески унижали, заставляли признаваться в том, чего он не делал. Он признался, что пока не знает, как дальше жить и работать. Его явно кто-то запугал.

А тем временем, главная «хайпожорка» страны Ксения Анатольевна Собчак решила снять «все сливки» и сразу отсняла эфир шоу

«Осторожно, Собчак!» с участием Ивана Голунова. В это время еще один блогер Юрий Дудь, вероятно, «кусал локти», так как Ксюша оказалось хитрее. Ведущая не побоялась каверзных вопросов и буквально заставляла признаваться Голунова, кто был заказчиком преследования. До этого момента СМИ выдвинули несколько версий, по одной из них некий главный гробовщик и «царь» ритуальных услуг в Москве Шелягов был причислен к скандалу в журналистком расследовании Ивана Голунова. Якобы журналист накопал очень важные и компрометирующие сведения на его свиту и ритуальный бизнес. И его за это и могли наказать. А Собчак так и поднывала убедить зрителя: Это же не гробовщик Шелягов?

«Собчак пыталась заставить Голунова признать, что к его преследованию причастен сын Колокольцева. Голунов же несколько раз сказал, что так не думает: сын Колокольцева хоть и фигурировал в его расследованиях, но на второстепенных ролях. При этом Собчак не говорит ни слова о возможной причастности мужа любимой подружки и главного гробовщика Москвы Шелягова. Чей заказ так усердно отрабатывает Ксения?», - завершил версию телеграм-канал «Медиакиллер.

Получается, Ксюша могла за большой гонорар «помочь» гробовщику «обелится» от ненужных слухов, при этом уличить в преступлении сына министра МВД. Так на чьей стороне правдорубка Ксюша?