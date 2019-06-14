Еще есть порох в пороховницах! Петросян вновь замечен со Степаненко

Евгений Ваганович и Елена Григорьевна вместе вернулись с отпуска.

Евгений свежий и отдохнувший сообщил в своем Instagram, о возвращении в Москву. С новыми силами за работу. Петросян отдыхал вместе с экс-супругой в Дубае, со слов работников отеля, сладкая парочка ходили на массаж, а в сильный солнцепек влюбленные заказывали в номер шампанское и фрукты.

По посту Евгения в соцсети очевидно, что после расслабляющего отдыха, они катались на Lamborghini. Еще есть порох в пороховницах, видимо, Петросян готов на разные поступки, даже опасные, ради своей женщины. После экстрима, пара отправилась ловить морской бриз и штиль, что, видимо, им удалось. А буквально сегодня, Петросян уже опубликовал фото в Instagram, в деловом костюме. «Вернулся в родную гавань! За работу», - подписал Евгений Ваганович публикацию. Многие подписчики считают, что Евгений намекает на Степаненко, ведь он был замечен около дома Елены.

В телеграм-канале «Только никому», появилась информация о том, что консьержка дома, в котором живет Степаненко, заметила юмориста. По ее словам, гостем юмористки стал бывший муж. Он приехал на машине класса бизнес, с большим букетом цветов, прошел мимо вахтерши, поздоровался, она подметила, что от него приятно пахло одеколоном. Женщина расцвела при виде статного мужчины, ведь он ее кумир с давних лет, консьержка так засмущалась, что даже не успела взять автограф у любимого юмориста. За такой короткий срок, Евгения и Елену заметили вместе и в Дубае, и в Москве, скорее всего, это не совпадение. Все-таки 33 года совместной жизни дают о себе знать.