Женой побрезговал? Топалов выдал свое «отвращение» к Тодоренко

Это заметно на фото, где Влад едва ли сдерживает негативные эмоции при поцелуе с Региной. Вероятно, мужчина пожалел о своем выборе, раз уж так морщится при контакте с «любимой».

И года не прошло с тех пор, как Регина Тодоренко и Влад Топалов сообщили о своих отношениях. В скором времени пара стала счастливыми родителями малыша Мишеньки. Однако не все так гладко в отношениях, которые парочка пытается хотя бы на публике выдавать за идеальную.

На последнем фото в сторис Регины, которую она выложила в свой день рождения видно, как морщится Влад, при поцелуе с женушкой.

Глядя на подобное зрелище возникает мысль о том, что Топалов выдал свое «отвращение» к Тодоренко. Неужели он женой побрезговал? Да, Регина далеко не подарок, но это не повод позволять себе такое отношение к той женщине, которую он выбрал сам.

Ранее Топалов жаловался на то, что Тодоренко жуткая «неряха». Якобы дома у них постоянно грязно и вещи валяются не на своих местах, да и с горячим ужином несчастного Влада с работы никто не встречает. Если рассмотреть все обстоятельства, учитывая ребенка, находящегося в доме, становится понятно, почему последнее время все чаще в семье Топаловых происходят конфликты.

Также стоит отметить, что «прохлада» в отношениях между Региной и Владом могла наступить из-за того, что в жизни певца появилась молодая любовница. Ведь всем известно, каким ловеласом всю жизнь был Топалов. Вполне вероятно, что даже семья и новорожденный ребенок не смогли долго удерживать Влада от интрижек на стороне.