Не тот отец, кто семя дал? Алексей Воробьёв бросил беременную Дайнеко ради «свободной любви»

Сегодня, 02:39 \\ Шоу-бизнес

Об этом свидетельствует заметно округлившийся живот певицы, который она продемонстрировала поклонникам. При этом новоявленный отец проводит время в компании других женщин. 

Страсть между двумя популярными российскими певцами Алексеем Воробьёвым и Викторией Дайнеко вспыхивала не единожды. Не сумев сохранить свои отношения в 2012 году пара вновь сошлась в 2018, немало ошарашив поклонников. Однако и второй раз отношения между влюблёнными не подлились долго. Но на сей раз, судя по всему, причины для расставания у Воробьёва нашлись куда более веские.

В своём аккаунте в Instagram певица Виктория Дайнеко поделилась интригующим снимком в чёрном слитном купальнике, который, не только не скрыл растущий живот, но и благодаря удачно выбранной позе отлично подчеркнул намечающееся пополнение. Судя по всему, заметно округлившийся живот звезда не очень-то и старалась спрятать от подписчиков. При этом, как можно судить по фотографии, срок зачатия соответствует тому периоду в жизни певицы, когда она в очередной раз порвала отношения с возлюбленным Алексеем Воробьёвым.

Несмотря на то, что пара была уверена, что вместе их свела судьба, развела их по разным сторонам, вероятно, трусость 31-летнего музыканта. Кто стал инициатором расставания точно неизвестно, но неужели причиной размолвки могла стать нежеланная беременность? Возможно, закоренелый холостяк не посчитал нужным обременять себя браком с матерью одиночкой и предусмотрительно бросил её, отдав предпочтение «свободной любви» и другим женщинам.

Стоит отметить, что Дайнеко пока предпочитает отмалчиваться и не откровенничать о «плоде былой любви», как и о самом возлюбленном. Впрочем, скрывать результаты бурного романа, судя по всему, в скором времени станет сложнее. Сложно сказать, признает ли артист своего ребёнка после того, как правда выйдет наружу, или предпочтёт снять полностью всю ответственность с себя, сославшись на принцип: «Не тот отец, кто семя дал».

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Автор - Анна Сар
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