Проскурякову забывай, азиатку принимай – Игорь Николаев познакомил дочь с новой вьетнамской «мамой»

Сегодня, 10:30 \\ Шоу-бизнес

Забрав малышку Веронику у мамы, певец не долго подыскивал «замену».

Похоже, кризис в семейных отношениях Игоря Николаева и Юлии Проскуряковой только усугубляется. Если раньше супруги могли договориться, кто и когда может проводить время с маленькой дочерью Вероникой, то сейчас Николаев, очевидно, жёстко поступает со своей женой. Проскурякову забывай, а азиатку принимай – по этому лозунгу, видимо, действует 59 лет певец.

После скандального отъезда Игоря во Вьетнам вместе с маленькой дочерью, но без Юлии, стало понятно, что мужчина уехал за тридевять земель не просто так. Возможно, певец познакомил дочь с новой вьетнамской «мамой», чем даже поспешил похвастаться в сториз.

Прогуливаясь по вьетнамскому городку с дочерью, Игорь резко завернул в какой-то бар-караоке, где как раз пела песню одна местная жительница. Очевидно, что простой турист не будет себя так вести в незнакомом городе, каждый бы постеснялся снимать, или мешать исполнению, но не Игорь. Вероятно, певец пришёл в заранее оговоренное место, которое не отличалось особым «благородством».

Пока Юлия не может выехать из Латвии, Николаев в полной мере пользуется безвыходностью и нерешительностью жены, которая боится опозорить мужа и обратиться хотя бы к Андрею Малахову за помощью.

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Автор - Наир Мухметов
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Проскурякову забывай, азиатку принимай – Игорь Николаев познакомил дочь с новой вьетнамской «мамой»

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