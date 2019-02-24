От Путина до «ноги»: Панин показал, как за 15 лет превратиться в «городского сумасшедшего»

Сегодня, 20:00 \\ Шоу-бизнес

Из-за угрозы оказаться в психбольнице актер может разрушить жизнь растущей дочери.

Актер Алексей Панин, в последнее время, в прессе появляется вовсе не из-за своих актерских достижений. Скандальные ролики сексуального содержания – это главный повод обсуждать некогда подающего большие надежды артиста. Своим наглядным примером Панин показал, каким образом можно за 15 лет превратиться в «городского сумасшедшего», потому как иначе как фрика актера уже не воспринимают.

Вдаваясь в историю, стоит вспомнить об одном из главных случаев в биографии Панина. В 2003 году он удостоился Государственной премии РФ, которую вручал ему лично Владимир Путин. Для актера это наверняка стало большим событием, однако, преумножить количество своих регалий и признания на всероссийском уровне он не попытался. Напротив, двигаться он решил в противоположном направлении. Как оказалось, от Путина до «ноги Панина» не так уж далеко.

Помимо вопросов, связанных с культурным признанием, не стоит забывать и о том, что у Алексея на данный момент растет дочь. Предполагать, что они не видела всего того, за что сейчас знают ее отца – как минимум, наивно. Учитывая смелые предположения, согласно которым, Панин может закончить свои дни в психбольнице, будущее девочки кажется все более туманным. Если отец продолжит спускать свою карьеру актера «в унитаз» с помощью порнографических роликов и прочих скандальных выходок, то пострадает не только он, но и 11-летняя Нюся.

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Автор - Виталий Малина
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