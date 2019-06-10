«Втыкать» в телефон = свекровь не уважать! Мать Тимати снова ополчилась против Решетовой

Похоже, Симона решила игнорировать Настю даже в период беременности.

Страсти в семье известного хип-хоп-исполнителя Тимати не утихают. На этот раз мать певца Симона Юнусова решила снова поделиться своим взглядом на семейную жизнь сына. Женщина опубликовала пост на своей странице в Instagram, в котором высказала свои мысли по поводу правильного воспитания детей и семейной идиллии.

Сразу бросился в глаза тот факт, что на нескольких фотографиях нет возлюбленной рэпера Анастасии Решетовой, которая в скором времени должна родить ребенка. Вместе с тем, на снимках присутствуют лишь Алена Шишкова, Тимати и их совместная дочь Алиса. Симона подчеркнула, что в идеальной семье непозволительно сидеть и «втыкать» в телефон и отметила важность «живого» общения, очевидно, приводя в пример «хорошего» поведения экс-возлюбленную сына. Неужели Симона снова ополчилась на Решетову, даже не смотря на ее беременность?

Судя по резкому высказыванию Симоны становится очевидной позиция женщины: «втыкать в телефон – свекровь не уважать». Похоже, мать Тимати так и не смогла принять Анастасию в свою семью и продолжает активно настаивать на возвращении сына к Шишковой.