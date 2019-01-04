Мама троих детей Мария Кожевникова показала плоский живот и раскрыла секрет похудения

Сегодня, 23:00 \\ Шоу-бизнес

И да, обошлось без волшебных таблеток.

Заботливая мама, яркая актриса, красивая женщина, а теперь и опытный Instagram-пользователь Мария Кожевникова поделилась с подписчиками секретом своего похудения. На просторах своего интернет-альбома она опубликовала фото, сопроводив его постом. В нем мама троих детей рассказала, как ей удалось всего за три недели избавиться от лишних 5 килограммов.

Всем, кто надеяться на то, что Маше удалось похудеть при помощи магии, лекарственных трав или супер-тренажеров, придется смириться с реальностью. Все, что нужно — это желание, сила воли, и наличие «правильных» продуктов в холодильнике.

По словам актрисы, самое главное — это питание. Хотя, без сбалансированного водного режима, спорта и хорошего настроения тоже никуда. Мария также подчеркнула, что воспользовалась «правилом тарелки» (один прием пиши состоит из половины овощной составлявшей и четверти белковой, все остальное — сложные углеводы). Под запретом, как всегда фаст-фуд, сладости и «вредные» перекусы.

«Только комплексный подход и работа над собой могут принести желаемый результат», - подбодрила своих подписчиков Кожевникова.

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Автор - Екатерина Золотова
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