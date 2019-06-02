«Язык Толстого Леночке не ведом»: Садальский раскритиковал Малышеву и ее жестокое шоу

«Бабло меняет сознание», - высказался актер.

Недавний выпуск передачи «Жить здорово!» с Еленой Малышевой, которая назвала детей страдающих слабоумием - кретинами, произвел настоящий скандал. Большая часть людей расценила высказывание ведущей, как оскорбление. Не остались в стороне и звезды шоу-бизнеса, которые поддержали сторону телезрителей.

Одним из множества знаменитостей, раскритиковавших поведение теледоктора, стал Стас Садальский - он уверен, что Малышева переборщила с высказываниями, даже с учетом того, что это медицинский термин. Для человека такого уровня недопустимо употреблять такие слова, особенно в адрес больных детей, настаивает звезда.

Садальский пишет: «Язык Толстого и Чехова Леночке не ведом. Уровень МузТВ это её», «Бабло меняет сознание и появляется чувство вседозволенности».

Именно это, похоже, и произошло с Малышевой. Своими фразами и высказываниями ведущая превратила программу в жестокое шоу, оскорбляющее зрителей и их детей.