Свадьба или тюрьма – Шевцова могла женить на себе Гуфа шантажом

Сегодня, 16:00 \\ Шоу-бизнес

Рэпер, возможно, снова увлекся запрещенными веществами.

В сети активно обговаривают недавнюю публикацию Алексея Долматова, которой рэпер намекнул на скорое бракосочетание. Фанатов волнует лишь один вопрос – кому сделал предположение Гуф. Многие предположили, что невестой исполнителя может оказаться Кети Топурия. Однако этот вариант вскоре отпал – о свадьбе с Гуфом накануне заявила экс-участница «Дома-2» Яна Шевцова. Девушка продемонстрировала в stories помолвочное кольцо, а также словесно подтвердила бракосочетание с Алексеем.

Напомним, Шевцова неоднократно заявляла об отношениях с Гуфом, с которым якобы имела интимные отношения даже тогда, когда рэпер крутил роман с Кети. Стоит отметить, что и после разрыва отношений с Топурией, Долматов неоднократно намекал на неостывшие чувства к певице. К тому же, после расставания с Кети Гуф как будто пытался «откреститься» от Шевцовой, резко высказываясь в ее адрес со своего аккаунта. Странно, что Алексей вдруг изменил свое мнение и связал себя узами брака с той, которая разрушила его счастье.

Не исключено, что Шевцова могла женить на себе рэпера шантажом. На фото Алексей выглядит подозрительно грустным. Неужели он не рад важному событию в своей жизни? Стоит напомнить, что у Гуфа ранее были проблемы с законом из-за пристрастия к запрещенным веществам. Алексей даже сидел несколько месяцев в тюрьме по этой причине. Можно предположить, что Долматов «взялся за старое», о чем может знать Шевцова, если учитывать тот факт, что девушка была в близких отношениях с рэпером. Вполне возможно, Яна поставила Гуфу условие – свадьба или тюрьма. Так ли это на самом деле, неизвестно, поэтому можно только предполагать. Нельзя исключать, что Шевцова и вовсе солгала о свадьбе с Долматовым.

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Автор - Анна Журавлева
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