«Искала платье девственницы» - Королёва выдала странные предпочтения Тарзана

Певица предстала ненакрашенной в скромном и «невинном» наряде.

Хотя о личной жизни Наташи Королёвой ходит много слухов, у нее с мужем Тарзаном, похоже, все хорошо. Пока певице приписывают романы с другими мужчинами, в том числе и с бывшим мужем Игорем Николевым, она делится моментами из своей жизни. При этом, желая быть ближе к фанатам, она, видимо, и выдала странные предпочтения Сергея Глушко.

В Instagram Stories звезда опубликовала видеообращение, где ответила на слухи о том, что она «искала платье девственницы». «Да, искала! И нашла», - откровенно ответила она. Артистка показала новый наряд из своего гардероба, отметив, что считает его очень подходящим на эту роль. Платье было очень длинным, нежно-розового оттенка. При этом, Королёва спрятала его под теплый кардиган. Также она спросила поклонников, согласны ли они, что оно действительно выглядит как «платье девственницы».

Не разъяснила певица лишь один вопрос: зачем ей вдруг понадобился такой наряд. Судя по всему, она решила угодить Тарзану, с которым живет уже далеко не первый год. По всей видимости, это и есть секрет их семейного счастья - стараться убегать от быта и представать друг перед другом в совершенно разных образах.