Сергей Зверев-младший поменял роскошную жизнь и тусовки на монастырь

Сын шоумена кардинально изменил образ жизни и молится о прощении отца.

Эпатажный шоумен Сергей Зверев в недавнем интервью рассказал историю усыновления своего сына. 23 года назад он приезжал в один из детских домов в Иркутске, но усыновлять ребенка не планировал. Но один из мальчиков привлек его внимание. Узнав о том, что ребенку требуется дорогостоящее лечение и его никто не усыновляет, Зверев решил забрать Сережу и постараться помочь ему.

Ребенок с подросткового возраста участвовал в передачах Сергея и всюду сопровождал его. Казалось, у них замечательные отношения. Однако несколько лет назад в СМИ стала появляться информация о ссорах между отцом и сыном. Зверев-старший не одобрил второй брак сына, не нашел общего языка с невесткой и прекратил поддерживать молодого человека, который сам не особенно старался найти работу. Сергей сказал, что примирение с сыном возможно только если он все же начнет работать и разведется с женой Юлией.

Юлия сильно удивлена этой ситуацией, она сообщает, что с шоуменом ни разу не встречалась лично и не может понять, почему у него сложилось такое негативное мнение о ней.

Интервью отца очень расстроило Зверева-младшего. Он принял решение отойти от привычного образа жизни и поселиться в монастыре, при этом отключить телефон и перестать использовать сеть интернет. Со временем он надеется найти слова, чтобы объясниться с отцом и наладить отношения. Он признает, что совершил много ошибок, но его супруга не имеет к ним никакого отношения. Более того, это именно она привела его к Богу. Биологическая мать Сергея поддержала сына и сказала, что не совсем понимает позицию шоумена.

Настоятельница Борисоглебского монастыря, куда отправился юноша, отмечает, что он серьезно задумался о жизни и придерживается всех принятых в обители правил, хотя для воспитанного в роскоши Сергея это нелегко. Сам молодой человек надеется замолить грехи и заслужить прощение отца.