Нет дыма без огня! Развод Кузьминой с мужем грозит провалом её актёрской карьеры

Сегодня, 13:36 \\ Шоу-бизнес

Публикация странной фотографии в Instagram звезды сериала "Кухня" явственно намекает о её проблемах в личной жизни.

  Пылающие угли могут быть весьма явственным знаком того, что Ольга Кузьмина таким образом демонстрирует окончательный разрыв отношений с бывшим мужем и еще раз подчеркивает этим свою независимость.

Но, как говорится, нет дыма без огня. Развод Ольги с мужем может действительно обернуться провалом её карьеры, ведь актриса, помимо ее значительного послужного творческого списка, является ещё и законодателем кулинарного стиля.

Бегло наваленная кучка углей на ту часть восточного очага, которая именно в традиционной культуре имеет другое предназначение, явственно намекает на то, что Ольга, похоже, близка к провалу своей актёрской карьеры. Актриса, судя по всему, не знает даже элементарных понятий аутентичной ориентальной культуры. Не исключёно и другое предположение: Кузьмина просто намекает о своей усталости не только от житейских передряг, но и о закате творческой карьеры.

Поделиться новостью:
Автор - Олег Крук
Главное за неделю

Харламов, собака, нога. Панин стал жертвой очередного издевательства Гарика

Юморист опубликовал двусмысленное видео с животным и женской ступней, видимо, именно так...

Эрнст не стерпит грязи! «Первый канал» может уволить Урганта за публичное унижение Малахова

Ваня стал многое себе позволять, да и шоу морально устарело и не выдерживает конкуренции...

Полетят головы. Эрнст может выгнать всех ведущих ради перезапуска Первого канала

 Беспредел сотрудников навлекает все больше жалоб.

Ботокс или алкоголизм? Внешность Григорьева-Апполонова изменилась до неузнаваемости

Через месяц «рыжему» из «Иванушек» исполнится 50 лет.

Отбился от рук. Сын Фриске стал неуправляемым

 У Шепелева «бомбит», так как ситуация вышла из-под контроля.

Ноги, деньги, два ствола. Панин купил рекламу у Харламова

Об этом говорят в сети, ссылаясь на безрассудство Алексея, который готов на всё ради...

«Затусит» вместе с Паниным? Харламов покинет Comedy из-за упавшего рейтинга шоу

Об этом говорят пустые залы на концертах, пиар Гариком своих личных проектов, «отдаление»...

«Наташа, прости»: Малахов перестал скрывать роман с экс-женой миллионера

Так считают фанаты. Андрей поделился фото, на котором похвастался поцелуем со светской...

Роман раскрыт. Серябкина пришла на концерт в одежде Фадеева

Это видно на новой публикации Ольги. Певица уже не стесняется показывать свои чувства к...

Туалет во рту. Шаляпин срывает агрессию на фанатах из-за проблем с Виталиной?

 Грубый и «неотёсанный» – под искусственной улыбкой певца скрывается настоящая ярость.

«Любимый» Путин не бросит. Слепакова от увольнения с ТНТ спасает дружба с президентом

 После признания лидеру страны «в любви» главный сатирик ТНТ смело заигрывает с властью.

Тарзан и русалка - не пара? Королёва и Николаев уже не скрывают свою близость

На это указывают улучшения в общении бывших супругов, неоднозначные намёки и знаки...
Новости партнеров
КОММЕНТИРОВАТЬ