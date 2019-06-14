Нет дыма без огня! Развод Кузьминой с мужем грозит провалом её актёрской карьеры

Публикация странной фотографии в Instagram звезды сериала "Кухня" явственно намекает о её проблемах в личной жизни.

Пылающие угли могут быть весьма явственным знаком того, что Ольга Кузьмина таким образом демонстрирует окончательный разрыв отношений с бывшим мужем и еще раз подчеркивает этим свою независимость.

Но, как говорится, нет дыма без огня. Развод Ольги с мужем может действительно обернуться провалом её карьеры, ведь актриса, помимо ее значительного послужного творческого списка, является ещё и законодателем кулинарного стиля.

Бегло наваленная кучка углей на ту часть восточного очага, которая именно в традиционной культуре имеет другое предназначение, явственно намекает на то, что Ольга, похоже, близка к провалу своей актёрской карьеры. Актриса, судя по всему, не знает даже элементарных понятий аутентичной ориентальной культуры. Не исключёно и другое предположение: Кузьмина просто намекает о своей усталости не только от житейских передряг, но и о закате творческой карьеры.