Полетят головы. Эрнст может выгнать всех ведущих ради перезапуска Первого канала

Беспредел сотрудников навлекает все больше жалоб.

В последнее время на телевидении участились случаи, когда ведущие фактически переходят грань человечности, чтобы поднять рейтинги своей программы. Первый канал стал, можно так сказать, лидером по скандальным передачам. Можно выделить несколько шоу, которые отличились от других, например, «Жить Здорово!» с Еленой Малышевой, в эфире которой ведущая назвала детей, страдающих слабоумием, кретинами. Данный выпуск привлек большое внимание общественности, и многие родители посчитали, что проступок знаменитости должен быть наказан. В адрес Первого канала снова посыпались критика и жалобы от телезрителей, высказывающих свое мнение в соцсетях.

На сложившуюся ситуацию, скорее всего, в ближайшем будущем обратит внимание руководитель «Первого» Константин Эрнест, который напрямую отвечает за продвижение канала. Такое поведение сотрудников негативно влияет на рейтинг компании, тем самым уменьшая ее прибыль. Случай с Малышевой не единственный, ранее многие жаловались на Юлию Барановскую, которая грубо разговаривает в эфире, а также на Ивана Урганта, случайно унизившего Малахова с его шоу «Пусть говорят».

Из-за многочисленных нарушений этики руководство «Первого» может пересмотреть политику управления. Тогда среди подчиненных Эрнста буквально «полетят головы» - с канала выгонят проблемных ведущих, то есть, почти всем, а затем компания устроит перезапуск и начнет все с чистого листа.