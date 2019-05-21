Приехала к любовнику? Проскурякову заподозрили в измене Николаеву на отдыхе

Сегодня, 01:00 \\ Шоу-бизнес

Дочь может получить эмоциональную травму от «разборок» родителей.

О том, что между российским композитором и поп-певицей напряженные отношения, фанаты поговаривают уже давно. Почти 10 лет Николаев и Проскурякова официально состоят в браке и воспитывают свою 4-летнюю дочь.

Однако, каким-бы идеальным брак не выглядел со стороны, вечно скрывать проблемы от публики не удастся.

Сейчас Юлия отдыхает одна в Юрмале. А в это время, Игорь, вместе с их дочерью гуляет по Вьетнаму. Для любящей «здоровой» семьи это довольно странное поведение.

Если учитывать, что Николаев «убежал» в другую страну от жены, сразу же после того, как она прилетела к нему, то можно с уверенностью сказать, что пара решила взять тайм аут в отношениях. Но как видно в этот раз, российский композитор идти на контакт не собирался. Скорее всего, Николаев хочет доказать свою правоту.

Однако, Проскурякова не отстает и в ответ на дерзкое поведение супруга, остается отдыхать в Юрмале, о чем показывает на своей странице в Instagram.

Воодушевленная и счастливая, она грациозно ныряет в горячем бассейне под дождем, а рядом стоит опустошенный бокал из под вина.

Вполне уместно предположить, что Юлия не теряет времени зря и приятно проводит досуг с любовником. Ее же кто-то снимает на видео? А подруг она не имеет, о чем сама признавалась. Очень даже может быть, что она изначально ехала развлечься, а Николаев узнав об этом сразу же улетел.

Своим поведением Игорь сам дает ей свободу действий. Не удивительно, что певицу заподозрили в измене мужу. Вполне вероятно, что это был намеренный жест.

Однако, как правило, в разборках между родителями всегда страдают дети и не хотелось бы, чтобы маленькая Вероника имела в будущем психологические травмы.

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Автор - Валерия Никуленко
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