Звезда сериала «Кухня» сообщила о разводе с мужем после 14 лет брака

Сегодня, 11:10 \\ Шоу-бизнес

Актриса Ольга Кузьмина, которая запомнилась зрителям по сериалу «Кухня» и рекламным роликам компании «Билайн», откровенно рассказала о своей супружеской жизни.

 

В сериале «Кухня» у Ольги роль счастливой жены и матери, однако ей, к сожалению, не удалось сохранить семью и в реальной жизни. Со своим мужем Алексеем Ольга познакомилась, когда ей было 17 лет, а ему 20. Это случилось еще во время учебы. Молодые люди довольно быстро поженились и прожили в браке 14 счастливых лет. В своем микроблоге Ольга откровенно написала о том, что было много пройдено за эти годы, но период взросления для обоих завершился, и оказалось, что их больше не связывает та любовь, которая необходима для счастливой совместной жизни.

Ольга рассказала, что по ее мнению очень важно общаться и обсуждать с близким человеком все, что не устраивает и тревожит. Нерешенные проблемы, по мнению актрисы, как раз и стали причиной ее развода. Помимо этого, бывает так, что происходящие с человеком и вокруг него перемены заставляют идти дальше уже без партнера, но не теряя связи с ним и оставаясь в хороших отношениях. Она благодарна Алексею за сына и за все годы, что они были вместе, они расстаются спокойно и желают друг другу счастья.

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