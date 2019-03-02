Федук разорился? Низкие доходы вынудили рэпера продавать одежду ради красивой жизни

Федук предложил подписчикам собрать дорогостоящий «лук» из ЦУМа, который обойдётся им в 100 тыс. рублей. Возможно, этот пост – не реклама, а «обмен» на брендовую одежду.

Красивая жизнь стоит дорого, особенно жизнь звезды хип-хопа. У рэпера с громким именем по определению должны быть самые дорогие шмотки, а участвовать он должен только в самых крутых тусовках.

Федук старательно поддерживает этот образ, однако остаётся открытым вопрос – на какие деньги? Ведь после «Хлопка» он не записал ни одного хита, а строго говоря, их у него всего три. Причём один он записал в соавторстве в Элджеем.

Как сообщили инсайдеры Telegram-каналу «Только никому», за выступление рэперу не предлагают больше 400 тыс. рублей, хотя раньше его «ценник» был выше миллиона.

Грустный факт – Федук «спёкся». Учитывая это, его последний пост в Instagram с рекламой комплекта одежды из ЦУМа может оказаться бартером. То есть рекламщики ничего не предложили артисту, кроме собственно «вывешенного» на нём костюма.

Конечно, это только предположение, но зачем ЦУМу, который продвигают звёзды первой величины, реклама от рэпера с тремя известными песнями?

Как бы то ни было, желаем Федуку вернуться из забытья и вновь взорвать танцполы свежим треком.