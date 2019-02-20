«Твоими зубами только олигархов снимать». Вика Боня опозорилась некачественными винирами

Сегодня, 00:00 \\ Шоу-бизнес

Виктория уверяла своих фанатов, что зубы у нее натуральные и не деланные, как у многих звезд, но вновь обманула своих подписчиков.

Бывшая участница телепроекта «Дом-2», светская львица и модель Виктория Боня вновь попала в неудобное положение. Все дело в том, что буквально месяц назад ее поклонники задали ей вопрос в рубрики «вопрос-ответ»: «Сколько стоят твои виниры?».

На что девушка не растерялась и ответила: «Мне достались хорошие зубы и внешность от родителей, я ничего в себе не меняла». Но буквально вчера, в прямом эфире девушка опозорилась некачественными винирами пр  разговоре, где было видно, что зубы не свои и лишь спереди имеют естественный окрас, а сзади дешевые серебряные коронки.

Хэйтеры высмеяли ее очередной обман: «Боня зубы от Лухари Виллаж», «Серебряные коронки, как у бабули. Ну ладно, если бы призналась, а зачем врать, что свои?», «И скулы не делала и нос не делала и вообще, я самая естественная», «Боня, хватит врать. Видно же, что зубы не свои и дом, в котором ты якобы живешь, тоже не твой, дочь тебя сдала. Так хочется быть по ближе к миллионерской жизни?», «Твоими зубами только олигархов внимать».

И, действительно, уже достаточно длительное время Виктория находится в активном поиске. Она посещает все зарубежные светские мероприятия, а на Каннском фестивале опозорилась перед зарубежными СМИ. Она весь вечер бегала к столикам и ела, и пыталась урвать голливудских красавчиков - Бреда Питта и Леонардо Ди Каприо.

Только не тот, и не другой не обратили на нее никакого внимания. А Питт даже отказался фотографироваться с российской моделью. Вот так наша русская Анджелина Джоли вновь выглядела в неприглядном свете за рубежом.

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