Дочь Тимати мешает беременной Решетовой

Сегодня, 08:30 \\ Шоу-бизнес

Считают в Сети. Поэтому девочку отдали на воспитание к маме – Алене Шишковой.

Все время воспитанием 5-летней Алисы, дочери Тимати и Алены Шишковой, преимущественно занималась мама рэп-исполнителя – Симона Яковлевна. У нее своя страница в Инстаграме, на которой женщина подробно освещает жизнь юной наследницы Тимати.

Однако, пользователи Сети заметили, что Шишкова стала все чаще публиковать совместные фотографии и видео с дочерью. Это свидетельствует о том, что они проводят много времени вмести.

Такую активизацию «мама-блога» подписчики заметили с того момента, как стало известно о беременности возлюбленной Тимати – Анастасии Решетовой. Ведь если пролистать в Инстаграме ленту событий в аккаунте Шишковой, то можно убедиться, что несколько месяцев назад маленькая Алиса не часто появлялась среди публикаций мамы.

В Сети предположили, что воспитанием ребенка Алена занялась вынужденно, так как беременной Решетовой дочь Тимати от другой женщины может просто мешать.

«Она [Алиса – пример ред.] чаще бывает с матерью чтобы не мешать Решетовой. Понятное же дело», - вынесли свой вердикт интернет-пользователи.

Другие же уверены, что Алиса стала появляться в ленте Шишковой не просто из-за того, что не угодила беременной спутнице своего отца.

«Как только Решетова заявила о беременности, Алёна, кажется, только и делает, чтобы Настю огорчить», - считают в Сети. Вероятно, таким способом экс-возлюбленная Тимати пытается позлить Решетову, указав ей на то, что старшим ребенком все равно останется ее дочь.

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Автор - Мария Титова
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Дочь Тимати мешает беременной Решетовой

Считают в Сети. Поэтому девочку отдали на воспитание к маме – Алене Шишковой.

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