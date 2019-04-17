Кети Топурия - не жена! Гуф сыграл свадьбу с Яной Шевцовой

Об этом заявила сама девушка, «засветив» в сториз помолвочное кольцо.

Недавняя загадочная фотография на странице в Instagram у Гуфа ввела фанатов в заблуждение. Под фотографией, где рэпер стоит в пиджаке, с красной розой в верхнем кармане, красуется подпись: «Она сказала «Да»!»

Большинство подписчиков предположили, что будущей женой Алексея станет Кети Топурия. Видимо, дружбу между певцами расценили как нечто большее.

Однако, вчера в своих сториз Яна Шевцова опровергла эти слухи. Бывшая участница телепроекта «Дом-2» не раз заявляла о романе с Гуфом. Но, как многим казалось, их отношения немного подостыли, скорее всего из-за того, что они решили взять паузу и поразмыслить.

О том, что любовь между ними до сих пор горит можно смело предположить, основываясь на комментарии под фотографиями Яны. Она неоднократно писала двоякие тексты, намекая, что скучает по реперу.

Вчера Шевцова сняла на видео телефонный разговор, в котором представители банка просили помочь срочно связаться с Алексеем. На что она с уверенностью сказала, что передаст ему всю информацию и рассказала, что она в курсе всех его дел, ведь она теперь является его официальной женой.

По ее словам, свадьба состоялась сутки назад в Москве, однако на руке девушки сияло обручальное кольцо с бриллиантом.

Скорее всего, молодые сыграли свадьбу, но решили потомить публику и не раскрывать пока все карты, но внимательные фанаты все равно узнали раньше официального обнародования.