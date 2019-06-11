«Когда нога знаменитее хозяйки»: Коллега Панина по цеху станет телеведущей

Сегодня, 08:00 \\ Шоу-бизнес

По мнению пользователей, девушка хочет стать известной за счет «хайпожоров» Панина и Джигурды.

В последнее время на всех просторах интернета обсуждается имя артиста Алексей Панина в плохом ключе. Когда-то талантливый артист прославился диким видео, вызвав массу обсуждений в сети, которые и до сегодняшнего дня продолжаются. Появилась информация, что девушка, которая помогла Панину прославиться не хочет оставаться в тени и претендует на большее.

Информация появилась из Instagram- группы gavrilovnak1. Пользователи обсуждали фотографию, на которой девушка знаменитой ноги запечатлена с Паниным и Джигурдой. Данная фотография говорит, что у них хорошие отношения, похожие на дружеские. Вероятно компания Панин-Джигурда разрабатывают бизнес-план, пока имя Панина на слуху. Они уже сейчас публикуют фотографии. как они репетируют.

«Девушка то не промах, хочет прославиться за счет этих хайпожоров», «Мне кажется, она хитрит, скоро станет популярной и кинет их», «Когда нога знаменитее хозяйки! Скоро будет на всех каналах страны», - пишут пользователи. Многие считают, что девушка оказалась далеко не глупой и по одной из версий, она попытается пробиться в шоу-бизнес, а возможно станет телеведущей. Если наблюдать за выпусками передач, то можно сделать вывод, что все гонятся за новым словом «хайп», а коллега по цеху Панина сможет им его предоставить. Прежде всего, у каналов подскочат рейтинги, так как каждый хочет посмотреть, что же за девушка снялась в нашумевшем видео с Паниным. 

По второй версии Малахов не упустит возможности снять ее в собственной передаче на телеканале «Россия 1», чтобы поднять рейтинги. Если обратить внимание на персонажей го программы, то она мало чем уступает Диане Шурыгиной, если только тем, что видео с Дианой не просочилось на просторы интернета.

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Автор - Светлана Гончарова
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