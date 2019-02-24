Не жалея ног. Панин унижает себя в фильмах для взрослых, чтобы прокормить дочь?

Жизнь эмигранта в США – дорогая штука. Видимо, чтобы прокормить себя и дочь, Алексей Панин вынужден пиарить себя и свой новый фильм самым эффективным способом – скандалом.

Алексей Панин эмигрировал в США зимой этого года, сбежав от общественного осуждения и гомофобии. Однако в США его никто не знает, кроме других российских мигрантов. Если в России он играл в небольших пьесах, и ему хватало на жизнь, теперь он вынужден вновь набивать популярность.

Откровенные ролики в сети стали отличным пиаром для Алексея Панина, вызвав взрыв интереса к герою боевиков 90-х. Причём, это помогает ему зарабатывать и здесь, и в США. Для толерантного американского общества, Панин – мученик гомофобии, а на Родине – забавный фрик, который может принести отличные рейтинги любому ток-шоу или трешовому фильму.

По всей видимости, актёр «выкупил фишку» после скандала с собакой, который принёс ему отличные гонорары и новые роли. Однако, теперь ему нужно куда больше денег, ведь у него есть несовершеннолетняя дочь, которую нужно кормить и одевать.

Финансы нужны ему и для реализации творческих амбиций – его режиссёрский дебют «Я вернулся» сейчас находится на стадии производства, и если на сами съёмки деньги у него нашлись, продвижение может «съесть» значительную часть бюджета.

Благо, Панин знает отличный способ подогреть общественный интерес к своей персоне – слить в сеть «фильм для взрослых» с собственным участием. Конечно, он никогда не признает, что сделал это сам, однако узнал бы кто-нибудь о его новом проекте, если бы не недавнее видео с «ногой в главной роли»?

Можно лишь восхититься самоотверженностью отца, который унижает себя, не жалея ног, чтобы прокормить ребёнка.