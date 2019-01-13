Опять «под мухой»? Барановская без разбору призналась в любви нескольким мужчинам

Сегодня, 10:55 \\ Шоу-бизнес

«Объектами страсти» на этот раз стали известные певцы.

Недавно Юлия Барановская вернулась с отдыха на греческих островах и, вместо мирного времяпрепровождения в кругу детей, сразу отправилась на светское мероприятие. Телеведущая разгулялась не на шутку и стала выкладывать Stories в Instagram-аккаунте. Как ни странно, но долгий перерыв в личной жизни дал о себе знать, и телезвезда без разбору призналась в любви нескольким мужчинам. Ими оказались солисты группы «Иванушки International»: Андрей Григорьев-Аполлонов и Кирилл Туриченко.

Смайлики-сердечки и явное выражение симпатии – Барановская не смогла определиться, кто же из двух певцов ей интересен больше. Значит, чтобы не ошибиться, нужно послать «интернет-поцелуй» обоим, лишь бы не прогадать! Неужели Юлия опять делает что-то «под мухой»? Ее часто замечают с бокалом «горючего» в руке на светских раутах, и практически все ее конфузы происходили в этом состоянии. Она не отдает отчет своим действиям? Похоже, она просто хочет показать, что не лишена мужского внимания, а, наоборот - девушка «нарасхват».

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Автор - Александра Рождественская
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