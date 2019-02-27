Здоровье «одноразовое»! Лолита может лишиться красоты из-за непроверенной косметики

В очередной раз певица «напялила» странный подарок, даже не прочитав инструкцию.

Знаменитая 55-летняя певица Лолита пожаловалась в Instagram на свою спешку проверять на себе всю косметику, которую ей присылают подписчики и фанаты. На первый взгляд очередной рекламный ролик стал тревожным посланием, который смог зацепить неравнодушных к здоровью Милявской людей. Стало понятно, что Лолита может лишиться красоты и здоровья из-за непроверенной косметики.

Всем известно, что играть со здоровьем опасно, ведь оно «одноразовое»: даётся с рождения и до последней минуты. Странными, небезопасными «подарочками» от подписчиков Лолита каждый раз поддаётся опасности испортить свою кожу, или вообще состояние и работу внутренних органов, на которые вещества и компоненты масок могут влиять самым плохим образом.

«Оказывается, это всё не одноразовое! Только дочитала инструкцию! Вот я бот дубовый!» – шокировала Лолита подписчиков своей неосторожностью с новыми средствами.

Даже с проверенной косметикой стоит быть аккуратными, ведь неизвестно как в этот раз повлияют химические компоненты косметического препарата. Что говорить о новых средствах, которые могут изготавливаться по непроверенным, хоть и недешёвым, способам.