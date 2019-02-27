Здоровье «одноразовое»! Лолита может лишиться красоты из-за непроверенной косметики

Вчера, 23:19 \\ Шоу-бизнес

В очередной раз певица «напялила» странный подарок, даже не прочитав инструкцию.

Знаменитая 55-летняя певица Лолита пожаловалась в Instagram на свою спешку проверять на себе всю косметику, которую ей присылают подписчики и фанаты. На первый взгляд очередной рекламный ролик стал тревожным посланием, который смог зацепить неравнодушных к здоровью Милявской людей. Стало понятно, что Лолита может лишиться красоты и здоровья из-за непроверенной косметики.

Всем известно, что играть со здоровьем опасно, ведь оно «одноразовое»: даётся с рождения и до последней минуты. Странными, небезопасными «подарочками» от подписчиков Лолита каждый раз поддаётся опасности испортить свою кожу, или вообще состояние и работу внутренних органов, на которые вещества и компоненты масок могут влиять самым плохим образом.

«Оказывается, это всё не одноразовое! Только дочитала инструкцию! Вот я бот дубовый!» – шокировала Лолита подписчиков своей неосторожностью с новыми средствами.

Даже с проверенной косметикой стоит быть аккуратными, ведь неизвестно как в этот раз повлияют химические компоненты косметического препарата. Что говорить о новых средствах, которые могут изготавливаться по непроверенным, хоть и недешёвым, способам.

Поделиться новостью:
Автор - Наир Мухметов
Главное за неделю

Харламов, собака, нога. Панин стал жертвой очередного издевательства Гарика

Юморист опубликовал двусмысленное видео с животным и женской ступней, видимо, именно так...

Эрнст не стерпит грязи! «Первый канал» может уволить Урганта за публичное унижение Малахова

Ваня стал многое себе позволять, да и шоу морально устарело и не выдерживает конкуренции...

Сделал положение, а не предложение! Серябкина отчаянно скрывает беременность от продюсера?

 Одеждой не по размеру певица, вероятно, пытается скрыть последствия связи с Фадеевым.

Алибасова «кинули» почти на миллион, всучив чужую кошку

 Злоумышленники воспользовались тяжелым положением артиста и остались безнаказанными.

Отбился от рук. Сын Фриске стал неуправляемым

 У Шепелева «бомбит», так как ситуация вышла из-под контроля.

«Как первый медовый месяц»: Обозреватели заметили Петросяна со Степаненко на совместном отдыхе

Вот с кем юморист проводит свой заслуженный отдых.

Ноги, деньги, два ствола. Панин купил рекламу у Харламова

Об этом говорят в сети, ссылаясь на безрассудство Алексея, который готов на всё ради...

«Затусит» вместе с Паниным? Харламов покинет Comedy из-за упавшего рейтинга шоу

Об этом говорят пустые залы на концертах, пиар Гариком своих личных проектов, «отдаление»...

«Наташа, прости»: Малахов перестал скрывать роман с экс-женой миллионера

Так считают фанаты. Андрей поделился фото, на котором похвастался поцелуем со светской...

Роман раскрыт. Серябкина пришла на концерт в одежде Фадеева

Это видно на новой публикации Ольги. Певица уже не стесняется показывать свои чувства к...

Туалет во рту. Шаляпин срывает агрессию на фанатах из-за проблем с Виталиной?

 Грубый и «неотёсанный» – под искусственной улыбкой певца скрывается настоящая ярость.

Тарзан и русалка - не пара? Королёва и Николаев уже не скрывают свою близость

На это указывают улучшения в общении бывших супругов, неоднозначные намёки и знаки...
Новости партнеров
КОММЕНТИРОВАТЬ