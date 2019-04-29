Беременность - гадость? Решетова успела пожалеть о «проплаченной беременности» от Тимати

Модель недовольна, что ей «пришлось отказаться» от сеансов поддержания красоты.

После того, как Анастасия Решетова подтвердила слухи о своей беременности ее Instagram стал напоминать «Дневник молодой мамы» - она делится наблюдениями, мыслями и особенностями своего самочувствия с подписчиками. Сегодня она выложила публикацию, в тексте которой рассказала, что из-за беременности она была вынуждена отказаться от лазерной эпиляции, перманентного макияжа, а также микротоков, что ее очень расстраивает. А также заявила, что как только позволит ее состояние она вернется к привычным процедурам. На основании ее слов можно сделать вывод, что она недовольна своим «интересным положением» и считает, что беременность - гадость. Судя по всему, Решетова успела пожалеть о «проплаченной беременности» от Тимати. Вероятно, она не была готова к реальным изменениям организма, а просто хотела получить больше денег от своего возлюбленного.

До беременности Анастасия занималась продвижением своего салона красоты, а также активно рекламировала различные товары, публикуя яркие профессиональные снимки в микроблоге. Не исключено, что карьера фотомодели для Решетовой намного важнее, чем беременность, поэтому она сейчас и сожалеет, что не может заниматься любимым делом.