Сделал положение, а не предложение! Серябкина отчаянно скрывает беременность от продюсера?

Одеждой не по размеру певица, вероятно, пытается скрыть последствия связи с Фадеевым.

Неудачный выход в свет Ольги в мешковатой одежде заставил подписчиков её Instagram засомневаться в том, что могло быть шуткой или, в худшем случае, проявлением дурного вкуса. Не иначе, как Серябкина отчаянно пытается скрыть свою беременность от продюсера?

Слухи о тайном романе Molly и Макса Фадеева ходят уже давно. Не в малой степени этому способствовало и привилегированное положение в бывшей группе Серябкиной, у которой располневший продюсер явно всегда идёт на поводу. Ведь как-то сомнительно, чтобы ради одной посредственной исполнительницы перерасформировывали всё «Серебро»! Тут явно дело не вокальных данных, а в совершенно иных «прелестях» жаркой «звезды», которые та совершенно не стесняется выставлять напоказ. Немудрено, что стареющему продюсеру все тяжелее соблюдать образ примерного семьянина, когда рядом находится пышущая страстью темпераментная соблазнительница!

Поступки и слова Фадеева в отношении своей подопечной также говорят о многом! Стоит только вспомнить историю, когда он пытался переключить внимание на слухи о связи Серябкиной со своим сыном, поспешно записав видеообращение, что никаких отношений между 33-летней Ольгой и его 21-летним сыном нет. Продюсер с наигранным возмущением отрицал эту связь, пристыдив падких до бульварных сенсаций журналистов. Но ведь, кто как не гуру шоу-бизнеса знает его главный закон: отрицание – ключ к поиску обратного!

Очевидно, что Фадеев надеялся, что внимание прессы переключится на тему вымышленных отношений между Ольгой и Саввой, дабы опровергнуть слова хитрого продюсера. В то время как сам Фадеев будет предаваться сладостным утехам с предметом своей тайной страсти. Но, увы! Последние фото «звезды» в одежде, явно скрывающей округлости Серябкиной, непрозрачно намекают нам на то, что страстный продюсер сделал даме сердца отнюдь не предложение, а весьма пикантное положение!