Битва на выживание или как Дакота встречается с фанатами

Сегодня, 19:00 \\ Шоу-бизнес

Синяки и красные пятна —«обнаглевшая» певица пожаловалась на последствия рандеву.

 Не успела Рита Дакота заблистать в лучах славы, как уже обзавелась «звёздной» болезнью. Как известно, вчера прошел фестиваль «Блогеры России», приуроченный празднику РФ. Стоит отметить, на мероприятии в «Сокольниках» собрались не только топовые интернет-звёзды, но и с концертом выступила Рита Дакота. В соцсети артистка активно хвасталась фрагментами фестиваля, публикуя десятки роликов и снимков о невероятной любви к поклонникам. И всё бы ничего, вот только встреча Дакоты с фанатами скорее напоминает битву на выживание.

 На одном из видео отчётливо заметно, как пара охранников внушительных размеров буквально разбрасывает юных поклонников по сторонам ради «зазвездившейся» Риты, в то время, как фанаты даже не пытались прикоснуться к артистке. Более того, вопиющей наглостью стала сторис Дакоты, где певица пожаловалась на последствия рандеву: синяки и красные пятна по всему телу. Очевидно, поведение начинающей артистки вызывает много спорных вопросов: а такими темпами Рита рискует не только распугать всех поклонников, но и оставить негативный след на своей репутации «благодетеля» из-за регулярного участия в благотворительных акциях.

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Автор - Лера Тихомирова
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