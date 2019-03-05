Регина останется одна? Уставшего от семьи Топалова уводит подруга

Сегодня, 18:00 \\ Шоу-бизнес

Тоску по жене и сыну Влад топит в волнах адреналина.

Влад Топалов решил поделиться с подписчиками яркими впечатлениями от поездки на мотоцикле, которую ему, судя по всему, организовала давняя подруга. Весь спектр полученных эмоций еле-еле уместился в коротенький видеоролик для Instagram. Под ним певец оставил восторженный комментарий, в котором решил посоветоваться с фанатами стоит ли ему покупать мотоцикл или нет.

«Бооооомбаааа!!! Я всегда хотел мотик и всегда знал, что мне точно нельзя. Это невероятный взрыв адреналина!!!! ...хочу мотик, но боюсь..... понимаю, что уже ответственность...», - написал «светленький» из Smash.

Однако больше всего вопросов вызывает не желание Топалова приобрести байк, а закадровое присутствие некой подруги, которая выступила оператором съемки. Девушка звонко смеется и подбадривает молодого отца. В описании певец даже выразил ей отдельную благодарность:

«Спасибо моей вечной подруге ..!!! Кайф!»

В сети ходят слухи, что Тодоренко вынуждена постоянно работать, певца это, понятное дело, расстраивает. А тут новые эмоции, адреналин и девушка без забот. К тому же, уже несколько раз Влад показывал, что появление ребенка давит на него - он не выдерживает постоянных криков и необходимости быть отцом. Пока Регина занимается карьерой, уставшего от семьи певца уводит подруга. Неужели Регина останется одна?

Остается наедятся, что ведущей удастся правильно расставить приоритеты, и занимаясь любимым делом, она сможет выделить время на семью, чтобы мужу не приходилось топить тоску в волнах адреналина.

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Автор - Екатерина Золотова
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