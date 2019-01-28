«Высокомерный сноб» Богомолов требует от Собчак «потратить остаток жизни» на него

Но обсуждать личную жизнь с телеведущей режиссер не стал, возможно, пытаясь скрыть подробности.

Известная телеведущая и журналистка Ксения Собчак на своем YouTube-канале ведет авторское шоу под названием «Осторожно, Собчак!». Героем очередного выпуска стал ее возлюбленный — театральный режиссер Константин Богомолов. На протяжении интервью Ксения Анатольевна задавала различные вопросы — о политических взглядах, мировоззрении, кумирах, а также о личной жизни. Стоит отметить, что подробности личной жизни художественный руководитель Театра на Малой Бронной раскрывать отказался, несмотря на то, что Ксения является его возлюбленной. Не исключено, что он решил скрыть от нее какие-то детали, посчитав, что ей знать это не обязательно.

Когда Константин Юрьевич отвечал на очередной вопрос журналистки о театре, она сказала: «Какое-то высокомерие и снобизм чувствуется». На что Богомолов довольно резко отреагировал и отметил, что такова реальность и «если она кажется высокомерной — извини». Стоит обратить внимание, что в конце интервью Богомолов выразил сожаление, что съемки так быстро закончились, на что Собчак ответила, что не может потратить на режиссера всю свою жизнь. «Вы уже на меня не всю жизнь потратили, а остаток — возможно», — вполне серьезно потребовал «высокомерный сноб» от Ксении.

Слухи о романе Богомолова и Собчак появились еще летом 2018 года, но только после развода Ксении с Максимом Виторганом, пара стала появляться вместе на официальных мероприятиях и позировать перед камерой.