10 лет «рабства»: Тимати разрушает свой бизнес из-за жадности

Сегодня, 17:00 \\ Шоу-бизнес

Кабальные условия для новых подписантов Тимати могут обернуться крахом Black Star.

  То, что звёздный проект главного рэпера страны переживает далеко не самые лучшие времена – давно ни для кого не новость. Действительно удачные хиты можно пересчитать по пальцам, проходные артисты не способны собрать зрителя, а в чартах серьёзную конкуренцию составляют ещё вчера никому не известные исполнители. Почему так происходит? Ответ на поверхности - самовлюблённый Тимати банально разрушает свой бизнес из-за жадности.

Один из столпов Black Star L’One покинул лейбл со скандалом, уличив Тимати в многочисленных нарушениях законодательства РФ во время сотрудничества, начиная от подписания контракта. Сам «большой босс» в ответ повёл себя таким образом, что поклонники безоговорочно приняли сторону L’One, вылив в комментариях на Тимати заслуженный ушат помоев. «Сделала ручкой» тусовке «короля» и другая рейтинговая подписантка, Кристина Си, которая открыто обвинила Black Star в «крысятничестве» в махинациях с её творческим псевдонимом. Покинула Тимати и «последняя надежда» его лейбла, Егор Крид, поклонники которого искренне удивляются тому, что этот уход не обернулся громкими скандалами.

Но корыстный «большой босс», похоже, не вынес уроков из этой истории, очевидно решив, что лейбл с легкостью «выплывет» на брендовых закусочных и тату-салонах. А музыка тут – дело второстепенное, за неё пусть какая кучка «рабов» отдувается. Ведь по другому, как «рабством» условия контракта для новых подписантов назвать трудно! По информации источников, артистам предлагается на подпись контракт на 10 лет, не говоря уже об остальных условиях! Можно представить, с каким творческим рвением и вдохновением будут работать артисты в такой кабале! Так, если сейчас Black Star напоминает криминальные кварталы Гарлема, то совсем скоро он превратится в плантации Луизианы, где сыграть роль белого южанина у Тимати получится навряд ли.

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Автор - Олег Крук
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