«Коммунисты России» предлагают «дать сдачи» создателям сериала «Чернобыль»

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13 июня партия «Коммунисты России» обратились в Роскомнадзор с предложением запретить сериал «Чернобыль» и подать в суд на его авторов за публичную клевету.

 

По мнению исполнительного секретаря этой партии Сергея Малинковича, новый сериал, при всей достоверности хронологии и ключевых событий, порочит и демонизирует Советскую власть и образ советских людей. Общий моральный климат в стране, мотивация поступков и отношения между людьми, не соответствуют действительности.

«Между тем, если мы имеем чувство собственного достоинства, как народ и государство, Россия должна дать сдачи изготовителям подобного сериала», - цитирует пресс служба Малинковича.

Сериал «Чернобыль» от HBO состоит из пяти серий. На данный момент этот сериал имеет самый высокий рейтинг по оценке зрителей, а именно 9.6 баллов по оценке IMDB. В фильме показаны трагические события 1986 года в Советском Союзе, когда произошел взрыв на Чернобыльской АЭС. Съемки сериала проходили в Литве, на неработающей сейчас Игналинской АЭС, имеющей реакторы того же типа.

Несмотря на критику, сериал был высоко оценен и в Министерстве Культуры РФ. Министр Владимир Мединский отметил, что создатели сериала с уважением отнеслись к людям, реально участвующим в тех событиях, а также то, что фильм довольно правдив, хотя ряд неточностей в нем все же имеется. В ликвидации последствий взрыва на Чернобыльской АЭС принимал участие отец министра культуры, который сериал посмотрел и не высказал негатива.

В Роскомнадзоре сообщили, что просьба партии «Коммунисты России» будет рассмотрена в порядке, установленном законодательством.

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