Спасение в «зелёном змее» или как Королёва переживает проблемы с Тарзаном

Сегодня, 15:30 \\ Шоу-бизнес

Неоднозначное поведение, «дикие» танцы и опухшее лицо выдало певицу с поличным.

 Слухи о проблемах в семье Наташи Королёвой и Тарзана появились ещё несколько месяцев назад: пара практически не появляется вместе на светских мероприятиях, а доказательств о разгульном образе жизни Глушко с каждым днём все больше. И хотя певица официальных комментариев ещё не дала, однако, очевидно, Наташа проблемы с мужем переживает не так уж и легко. Подтверждением тому стало вчерашнее поведение артистки на концерте ко Дню России.

 Королёва не только неоднозначно поздравила граждан, опубликовав в сторис снимок рюмки, окрашенной триколором, но и заметно перебрала спиртного: нелепые движения, «дикие» танцы и опухшее лицо на видео тому лишь подтверждение. Вероятно, артистка от провального брака нашла спасение в «зелёном змее». Уже не новость, что женская половина российского шоу-бизнеса «топит» проблемы в алкоголе, однако, таким поведением Королёва ставит под угрозу не только своё здоровье, но и карьеру на сцене: очевидно, искажённая внешность и пострадавшие связки под влиянием крепких напитков едва порадуют фанатов артистки в период и без того уходящей славы.

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Автор - Лера Тихомирова
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