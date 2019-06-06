Николаев увозит дочь во Вьетнам - Проскуряковой туда не добраться?

Сегодня, 15:00 \\ Шоу-бизнес

Как только жена приехала в Юрмалу, певец, видимо, сразу покинул страну.

 Время идет, а Игорь Николаев и Юлия Проскурякова, похоже, так и не могут договориться о том, с кем из них будет жить трехлетняя дочь Вероника. Слухи о проблемах в отношениях супругов появились еще несколько недель назад. Тогда по публикациям в соцсетях знаменитостей стало ясно, что отец забрал девочку и увез в Латвию, в то время как ее мать осталась в Москве и какое-то время, судя по всему, была в неведении о ее местонахождении.

 Однако накануне стало известно, что Проскурякова нашла способ добраться в Юрмалу. На личной странице в Instagram она опубликовала фото, на котором показала себя на одном из пляжей латвийского города. Это было доказательством того, что она приехала лично, ведь прежние несколько ее совместных публикаций с дочкой могли быть архивными.

 Тем не менее, практически одновременно с этим фото в аккаунте Николаева появился снимок облаков и гор с высоты птичьего полета, подписанный такими словами: «А над Вьетнамом низко облака, и, в общем-то, нормальная погода... зима... +37.... сезон дождей...». По всей видимости, певец сейчас увозит дочь во Вьетнам, ведь может бояться навсегда расстаться с ней из-за приезда Проскуряковой.

 По всей видимости, он считает, что жене туда не добраться, а потому и выбрал далекую страну. Возможно, даже по совету своей матери, ведь, по ранним материалам СМИ стало ясно, что именно она могла помочь ему выкрасть у жены дочку. Тем не менее, родная мать вряд ли остановится в поисках Вероники, а потому, скорее всего, будет преследовать мужа, куда бы тот не пытался сбежать.

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Автор - Мартина Корф
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